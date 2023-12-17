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高雄出現「帝王行人」 阿伯穿夾腳拖90秒路口跳街舞
桃園市某國中學生近期奪得全國美術比賽漫畫類特優，將行人描繪成「霸道行走的皇帝」作品討論度爆表，高雄市一名中年男徒步經過三民區一處有90秒紅燈的路口，在斑馬線邊走邊跳機械舞，順利「走」到對街，被網友形容是「帝王行人」；警方指，此舉已違反道路交通管理處罰條例，可開罰500元。
網路社群「社會事新聞影音」今天上午貼出一則影片，地點在三民區澄清路與文樂街口，因路口紅燈有長達90秒的停等時間，只見一名中年男子穿著夾腳拖走過斑馬線時，在行穿線上跳著機械舞，邊扭動身軀、擺動手腳，跳著跳著順利「走」到對街。
中年男子跳舞過街的畫面，被路過網友錄下PO網，還搭配音樂，畫面看起來毫無違和感，男子的行徑被網友形容是「帝王行人」。
轄區三民二警分局警方指出，男子跳舞過街的行為，發生在前天上午10時49分許，地點在三民區澄清路與文樂街口斑馬線，經查該時段未接獲民眾報案。
警方表示，行人在交通頻繁道路任意追逐、嬉遊等，足以阻礙交通，恐違反道路交通管理處罰條例第78條，可處500元罰鍰；呼籲行人在穿越道設有行人穿越專用號誌者，應依號誌指示迅速穿越，車輛及行人均應相互尊重，以共同維護交通秩序及安全。
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