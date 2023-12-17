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影／八里體健阿嬤騎機車闖紅燈被撞飛 轉體翻騰兩周半墜地輕傷

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市1名82歲孫姓老婦，日前騎機車在八里區商港路闖紅燈被汽車撞上，整個人騰空翻轉兩周半墜地，把肇事轎車駕駛嚇壞了，還好身體很硬朗，救護車送醫檢查只是輕傷無大礙，今天撞擊影片被上傳到網路，畫面非常驚悚。

這起車禍發生於12日上午9時許，43歲彭姓婦人駕駛休旅車沿商港路直行，並在中山路口停等紅燈，綠燈亮起隨即起步，由於左邊視線略被台64線高架橋墩和其他車輛阻擋，車開到十字路口，前方突然竄出1輛機車，閃避不及直接撞上。

機車騎士是1名82歲老婦，整個人被撞飛騰空翻轉兩周半墜地，救護車獲報趕抵，連忙將她送到淡水馬偕醫院檢查，幸好只是肢體多處擦挫傷，暫時沒有大礙。警方事後調閱路口監視器，確定老婦是闖紅燈才發生車禍，雙方都沒有喝酒，依一般交通事故處理，事後老婦若提告，汽車駕駛仍將涉嫌過失傷害罪嫌。

82歲孫姓老婦日前騎機車在八里區商港路闖紅燈被汽車撞上，幸好僅受輕傷。記者林昭彰／翻攝
82歲孫姓老婦日前騎機車在八里區商港路闖紅燈被汽車撞上，幸好僅受輕傷。記者林昭彰／翻攝
82歲孫姓老婦日前騎機車在八里區商港路闖紅燈被汽車撞上，整個人騰空翻轉兩周半墜地，今天撞擊影片被上傳到網路，畫面非常驚悚。圖／翻攝社會事新聞影音
82歲孫姓老婦日前騎機車在八里區商港路闖紅燈被汽車撞上，整個人騰空翻轉兩周半墜地，今天撞擊影片被上傳到網路，畫面非常驚悚。圖／翻攝社會事新聞影音
82歲孫姓老婦日前騎機車在八里區商港路闖紅燈被汽車撞飛，整個人騰空翻轉兩周半墜地，幸好僅受輕傷。記者林昭彰／翻攝
82歲孫姓老婦日前騎機車在八里區商港路闖紅燈被汽車撞飛，整個人騰空翻轉兩周半墜地，幸好僅受輕傷。記者林昭彰／翻攝
82歲孫姓老婦日前騎機車在八里區商港路闖紅燈被汽車撞飛，整個人騰空翻轉兩周半墜地，幸好僅受輕傷。記者林昭彰／翻攝
82歲孫姓老婦日前騎機車在八里區商港路闖紅燈被汽車撞飛，整個人騰空翻轉兩周半墜地，幸好僅受輕傷。記者林昭彰／翻攝

老婦 救護車

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