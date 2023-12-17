住高雄旅店賴帳萬元 用這招害房務帳戶遭警示是他搞鬼

黃姓男子上月底入住高雄市前金區一家旅店，因積欠約1萬元住宿費未繳，黃向簡姓女房務誆稱若提供帳戶即可轉帳，後簡發現帳戶匯進1萬元卻變成警示帳戶報案，警方上門查緝，發現黃利用網路交友詐騙萬元支付房費，本身還是詐欺等3罪通緝犯，將他逮捕解送歸案。

高雄市前金區一名在旅店擔任房務人員的簡姓女子（54歲），14日下午向新興警分局前金分駐所報案，指稱帳戶遭警示，懷疑是房客所為，警方前往現場了解。

簡女告知警方，房客黃姓男子（27歲）上月底入住旅店後，因遲未繳交約1萬元住宿費，日前她上門催繳時，黃聲稱已向友人借款，因自身帳戶異常無法收款，於是拜託她提供個人帳戶以利轉帳，沒想到，錢匯進後，卻發現她的帳戶被警示，因此報案求助。

警方認為事有蹊蹺，上門查證，黃男前來應門，見到警方傻眼，警方盤查他身分，發現黃分別在10月和11月因涉及詐欺、竊盜和洗錢防制法案，分別被高雄、台南和桃園地檢署發布通緝，當場將他上銬逮捕，帶回查辦。