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住高雄旅店賴帳萬元 用這招害房務帳戶遭警示是他搞鬼

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

黃姓男子上月底入住高雄市前金區一家旅店，因積欠約1萬元住宿費未繳，黃向簡姓女房務誆稱若提供帳戶即可轉帳，後簡發現帳戶匯進1萬元卻變成警示帳戶報案，警方上門查緝，發現黃利用網路交友詐騙萬元支付房費，本身還是詐欺等3罪通緝犯，將他逮捕解送歸案。

高雄市前金區一名在旅店擔任房務人員的簡姓女子（54歲），14日下午向新興警分局前金分駐所報案，指稱帳戶遭警示，懷疑是房客所為，警方前往現場了解。

簡女告知警方，房客黃姓男子（27歲）上月底入住旅店後，因遲未繳交約1萬元住宿費，日前她上門催繳時，黃聲稱已向友人借款，因自身帳戶異常無法收款，於是拜託她提供個人帳戶以利轉帳，沒想到，錢匯進後，卻發現她的帳戶被警示，因此報案求助。

警方認為事有蹊蹺，上門查證，黃男前來應門，見到警方傻眼，警方盤查他身分，發現黃分別在10月和11月因涉及詐欺、竊盜和洗錢防制法案，分別被高雄、台南和桃園地檢署發布通緝，當場將他上銬逮捕，帶回查辦。

警方調查，黃因遭通緝，為躲避查緝入住旅店，繳不出房費，上交友網站，向被害女子聲稱約見面必須先確認不是警察釣魚，要求先匯款1萬元保證金，並提供簡女帳戶供匯款之用，害簡的帳戶遭警示；警詢後，將黃解送歸案，另依詐欺罪移送偵辦。

高雄市黃姓男子住旅店欠萬元住宿費，向女房務稱提供帳戶轉帳，害簡帳戶遭警示，警方上門，發現黃是詐欺等3罪通緝犯。記者石秀華／翻攝
高雄市黃姓男子住旅店欠萬元住宿費，向女房務稱提供帳戶轉帳，害簡帳戶遭警示，警方上門，發現黃是詐欺等3罪通緝犯。記者石秀華／翻攝
高雄市黃姓男子住旅店欠萬元住宿費，向女房務稱提供帳戶轉帳，害簡帳戶遭警示，警方上門，發現黃是詐欺等3罪通緝犯。記者石秀華／翻攝
高雄市黃姓男子住旅店欠萬元住宿費，向女房務稱提供帳戶轉帳，害簡帳戶遭警示，警方上門，發現黃是詐欺等3罪通緝犯。記者石秀華／翻攝
高雄市黃姓男子住旅店欠萬元住宿費，向女房務稱提供帳戶轉帳，害簡帳戶遭警示，警方上門，發現黃是詐欺等3罪通緝犯。記者石秀華／翻攝
高雄市黃姓男子住旅店欠萬元住宿費，向女房務稱提供帳戶轉帳，害簡帳戶遭警示，警方上門，發現黃是詐欺等3罪通緝犯。記者石秀華／翻攝

通緝 詐欺 住宿

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