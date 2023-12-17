影／台中婦人東區滿地找錢....警見沿途拾回查原委

台中市六旬傅姓婦人，13日騎機車行經東區時，錢包掉落路面，鈔票沿途掉落，有民眾發現後，報警處理，警方沿路撿拾鈔票時，發現傅婦已發現錢包丟失，也在滿地找錢，最後經確認，傅婦錢包內的5萬元現金、證件都沒有短少，才讓傅婦鬆了一口氣。

第三警分局立德派出所員警王柏皓、錢明緯，13日下午3點多獲報，東區忠孝路上散落多張紙鈔，傅姓婦人（69歲）正彎腰撿拾散落地面的鈔票，員警趕緊協助她將鈔票一一拾回，過程中發現1張紙鈔被風吹到一旁的車底，直覺反應就直接跪地將鈔票追回，婦人見到有幫手趕抵也面露驚喜。

傅婦透露，案發前要騎機車到加油站，發現錢包丟失，趕緊折返找錢，正在撿拾時，即發現有警員也在幫忙撿錢，十分感激，經警員幫忙，錢包內的5萬元現金、證件都沒有短少，「下次會更注意隨身物品」。

第三警分局提醒，民眾騎乘代步工具、搭乘大眾運輸或是前往公共場所時，都請隨時注意自己身邊的貴重物品，務必將貴重物品置於包包內等較不易掉落之處，離開前也應記得再次檢查是否有遺留物品，避免造成財物損失。