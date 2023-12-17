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詐團假扮親友借款 八旬退休師險被騙3萬元
台南市80歲紀姓退休男老師，前天接到詐騙集團LINE電話，誆稱自己是他多年未見的好友「莊媽媽」，因急需用錢欲借款3萬元，紀老師一時不察到忠義路某銀行匯款，行員機警察覺不對勁隨即報警理處，警員到場後細心解釋，及時阻止他匯錢，守住他辛苦積蓄。
經了解，紀姓老師接到詐騙集團電話，誆稱是紀老師多年不見的好友「莊媽媽」，過程中「莊媽媽」不斷噓寒問暖，並向紀老師稱因為急需用錢，所以要向紀老師借款3萬元，並請紀老師將錢匯至她所提供帳戶內，紀老師無法清楚分辨好友聲音，一心只想趕緊匯款幫助好友，慌張且答非所問的模樣引來行員起疑報警求助。
台南市警二分局民權所巡佐顏威、警員黃琮民到場了解後，研判八旬的紀老師已掉進了「Line猜猜我是誰」電話詐騙陷阱，警員請紀老師用行動電話向其好友求證，發現好友根本就沒有向紀老師借錢，成功拆穿詐騙集團謊言。
警員向紀老師說，詐騙集團會佯裝稱是被害人的親朋好友急需用錢，利用親友急於救助親友心態匯款，藉此詐取金錢，並說明近來詐騙集團慣用手法，紀老師才驚覺是接獲詐騙電話，感謝員警耐心勸阻，守住他3萬元。
台市警二分局表示，民眾對於接到自稱久未聯絡親友提到借錢的事情，應具備警覺性，掛掉電話後再三查證，不要只憑電話中隻字片語就深信不疑，依照對方指示匯款上當受騙。如有任何懷疑請立即撥打165反詐騙專線或110報警協助，別讓自己辛苦的積蓄在頃刻間化為泡影。
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