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新北某國小電梯發生工安意外 夫目擊妻遭夾困...頭顱變形送醫亡

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影／三重社區地下2樓冒濃煙 疑汽車竄燒幸無人傷

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

新北市三重區文化南路一棟14層樓社區大樓，今天下午近5時許地下2樓突然冒出大量濃煙。新北市消防局獲報出動大批人車趕抵布水線灌救，火勢1小時撲滅，現場殘火處理，疑為汽車自燃所致，現場無人傷亡，確切起火原因待查。

據了解，新北市三重區文化南路一棟地上14層樓、地下2層（機械停車位）集合式社區大樓，今天下午4時45分左右從地下2樓冒出大量濃煙。新北市消防局獲報出動各式搶救車輛48車、消防員83人前往，疏散15名住戶並布水線入內灌救。

火勢於傍晚5時48分左右撲滅，現場一度傳出是電梯發電機起火導致，經消防員殘火處理應是地下2樓機械停車位一輛汽車自燃，初估燃燒面積約2平方公尺，確切起火原因，有待火調人員調查釐清。

新北市三重區文化南路一棟社區大樓地下2樓冒出大量濃煙，現場疑似汽車自燃所致，起火原因仍待查。記者曾伯愷／翻攝
新北市三重區文化南路一棟社區大樓地下2樓冒出大量濃煙，現場疑似汽車自燃所致，起火原因仍待查。記者曾伯愷／翻攝
新北市三重區文化南路一棟社區大樓地下2樓冒出大量濃煙，現場疑似汽車自燃所致，起火原因仍待查。記者曾伯愷／翻攝
新北市三重區文化南路一棟社區大樓地下2樓冒出大量濃煙，現場疑似汽車自燃所致，起火原因仍待查。記者曾伯愷／翻攝
新北市三重區文化南路一棟社區大樓地下2樓冒出大量濃煙，現場疑似汽車自燃所致，起火原因仍待查。記者曾伯愷／翻攝
新北市三重區文化南路一棟社區大樓地下2樓冒出大量濃煙，現場疑似汽車自燃所致，起火原因仍待查。記者曾伯愷／翻攝
新北市三重區文化南路一棟社區大樓地下2樓冒出大量濃煙，現場疑似汽車自燃所致，起火原因仍待查。記者曾伯愷／翻攝
新北市三重區文化南路一棟社區大樓地下2樓冒出大量濃煙，現場疑似汽車自燃所致，起火原因仍待查。記者曾伯愷／翻攝
新北市三重區文化南路一棟社區大樓地下2樓冒出大量濃煙，現場疑似汽車自燃所致，起火原因仍待查。記者曾伯愷／翻攝
新北市三重區文化南路一棟社區大樓地下2樓冒出大量濃煙，現場疑似汽車自燃所致，起火原因仍待查。記者曾伯愷／翻攝

消防員 車位

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