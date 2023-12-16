為這原因...男子夜店撿屍酒醉女 事後認錯道歉還鼓勵報警遭訴
鍾姓男子今年8月在台北市夜店與同行女性友人暢談一夜情，事後見女性友人酒醉，攬計程車直奔新北市一間汽車旅館開房間，鍾男雖想與已無力反抗的女性友人發生一夜情，因酒後小弟弟不爭氣，二度欲登堂入室卻進不了門，受害女子因酒醉完全斷片，毫無印象，因鍾男事後主動道歉並鼓勵報警，受害女子才於驗傷後報案提告，新北地檢署日前依乘機性交罪嫌起訴鍾男。
起訴指出，在日本知名乳酸菌飲料大廠台灣代理公司擔任業務員的35歲鍾姓男子於今年8月中深夜，與熟識的同齡女性友人相約在台北市信義區一間夜店飲酒聊天，二人邊喝酒邊暢談一夜情，事後見女性友人因不勝酒力，全身癱軟，招攬計程車直奔新北市一間汽車旅館開房間。
「我辜負了妳的信任」、「畢竟是我做的事」、「造成這些傷害，我對不起妳。」鍾男雖想與已無力反抗能力的女性友人發生一夜情，無奈因酒後小弟弟不爭氣，二度欲登堂入室卻進不了門，受害女子也因酒醉完全斷片，對遭性侵一事，毫無印象，因鍾男事後以手機傳訊息主動道歉並鼓勵報警，受害女子才於案發後隔天驗傷並至警局報案提告，新北地檢署日前依乘機性交罪嫌起訴鍾男。
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