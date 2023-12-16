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影／台南19歲騎士「犁田」 噴飛卡計程車底 昏迷插管

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南19歲王姓男子下午2時許騎機車，沿安南區安和路北向南方向急駛，經安和與興安路口時疑煞車不及機車倒地，與51歲方姓男子所開計程車碰撞，王男則噴飛卡在計程車下方，經員警及消防人員將他救出送醫，王男意識模糊，目前昏迷正插管搶救中。警方說，肇事原因尚待釐清。

台南市警三分局副分局長廖淦龍說，下午2時許獲報，安南區安和與興安路口發生一起交通事故，一部機車與計程車發生碰撞，導致機車駕駛卡在計程車下方，員警立即到場處置。

經消防隊人員從計程車底下將王男搶救出來，意識模糊，且身上多處擦挫傷，由救護車緊急送往奇美醫院搶救，目前昏迷插管，病情並不樂觀。

三分局分析，近期肇事類型，發現違反號誌管制「闖紅燈」、「搶先左轉」及「超速駕駛」等違規行為，儼然成為機車族及行人傷亡事故殺手。警方呼籲，用路人要遵守相關規定，減速慢行。

王姓男子下午2時許騎機車，沿安南區安和路北向南方向急駛，經安和與興安路口時，與方姓男子所開計程車碰撞，王男卡在計程車下方，經消防人員救出後送醫。圖／讀者提供
王姓男子下午2時許騎機車，沿安南區安和路北向南方向急駛，經安和與興安路口時，與方姓男子所開計程車碰撞，王男卡在計程車下方，經消防人員救出後送醫。圖／讀者提供
消防隊人員從計程車底下將王男搶救出來，意識模糊，且身上多處擦挫傷，由救護車緊急送往奇美醫院搶救。圖／讀者提供
消防隊人員從計程車底下將王男搶救出來，意識模糊，且身上多處擦挫傷，由救護車緊急送往奇美醫院搶救。圖／讀者提供
王男騎機車沿安南區安和路北向南方向急駛，經安和與興安路口時疑煞車不及機車倒地，與方姓男子所開計程車碰撞。圖／讀者提供
王男騎機車沿安南區安和路北向南方向急駛，經安和與興安路口時疑煞車不及機車倒地，與方姓男子所開計程車碰撞。圖／讀者提供

計程車 台南

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