影／機車騎士直行撞上迴轉汽車 命危送醫搶救

機車騎士李姓男子今天騎車行經新北市新店區安和路3段直行時，突見前方張姓女子駕駛白色汽車從外側車道迴轉，疑閃避不及，直接撞上汽車左前車門，連安全帽都撞飛掉落一旁，當場傷重命危送醫搶救中。

新店警方今天下午4時許獲報，新店區安和路3段發生汽車與機車車禍事故，現場有人受傷倒地，警方與救護人員趕抵，發現機車騎士李姓男子（18歲）因頭部撞傷及四肢擦挫傷，當場無呼吸及心跳，現場CPR急救並緊急送往新店慈濟醫院，目前仍在搶救中。

據了解，李男當騎機車從中和區南勢角往新店區安和路3段方向直行，行經該處彎道時，突見前方張姓女子（48歲）駕駛白色汽車從外側車道迴轉，疑閃避不及，直接撞上汽車左前車門，連安全帽都撞飛掉落一旁，當場傷重命危。