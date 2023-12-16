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影／機車騎士直行撞上迴轉汽車 命危送醫搶救
機車騎士李姓男子今天騎車行經新北市新店區安和路3段直行時，突見前方張姓女子駕駛白色汽車從外側車道迴轉，疑閃避不及，直接撞上汽車左前車門，連安全帽都撞飛掉落一旁，當場傷重命危送醫搶救中。
新店警方今天下午4時許獲報，新店區安和路3段發生汽車與機車車禍事故，現場有人受傷倒地，警方與救護人員趕抵，發現機車騎士李姓男子（18歲）因頭部撞傷及四肢擦挫傷，當場無呼吸及心跳，現場CPR急救並緊急送往新店慈濟醫院，目前仍在搶救中。
據了解，李男當騎機車從中和區南勢角往新店區安和路3段方向直行，行經該處彎道時，突見前方張姓女子（48歲）駕駛白色汽車從外側車道迴轉，疑閃避不及，直接撞上汽車左前車門，連安全帽都撞飛掉落一旁，當場傷重命危。
涉嫌肇事的張姓女駕駛未受傷，機車騎士李男經後送新店慈濟醫院急救後，目前於加護病房持續觀察治療中，情況並不樂觀。張女呼氣酒測值為零，李男部分尚待抽血結果。至於車禍相關肇事責任歸屬，現由警方查釐清中。
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