通緝男假冒哥哥身分 兄嫂戳破謊言遭逮

高雄38歲林姓男子與24歲李姓兄嫂，因家庭財務問題起口角，警方到場勸架時，先做身分查驗，發現林男與身分證件上的照片不符，一旁李女見狀大義滅親，揭穿林男是用她先生的身分證，經警查證林男真實身分，原來林男為高雄地方檢察署通緝在案，為侵占罪的通緝犯，詢後解送雄檢歸案。

鹽埕警分局指出，昨天上午11時35分許，接獲民眾報案，聲稱鹽埕區大仁大勇路口有民眾糾紛，而員警到場時，依規定查驗身分，當時，林男以為謊報胞兄身分能矇騙過關，沒料到，警方眼力好，一眼識破兄弟倆長相明顯不同，不斷質問「這是你嗎？」