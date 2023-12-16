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通緝男假冒哥哥身分 兄嫂戳破謊言遭逮

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導

高雄38歲林姓男子與24歲李姓兄嫂，因家庭財務問題起口角，警方到場勸架時，先做身分查驗，發現林男與身分證件上的照片不符，一旁李女見狀大義滅親，揭穿林男是用她先生的身分證，經警查證林男真實身分，原來林男為高雄地方檢察署通緝在案，為侵占罪的通緝犯，詢後解送雄檢歸案。

鹽埕警分局指出，昨天上午11時35分許，接獲民眾報案，聲稱鹽埕區大仁大勇路口有民眾糾紛，而員警到場時，依規定查驗身分，當時，林男以為謊報胞兄身分能矇騙過關，沒料到，警方眼力好，一眼識破兄弟倆長相明顯不同，不斷質問「這是你嗎？」

李女發現林男所報的身分證號，直說警員手機螢幕顯現的照片，就是她老公的照片，當場大義滅親並告知警員林男的真實身份，經查他是雄檢今年9月所發布侵占案的通緝犯，將他帶返所查證，逮捕歸案。

警方在路口查驗身分，幾度查證手機顯示該身分證號照片人物與現場本人並不相符。記者古和純／翻攝
警方在路口查驗身分，幾度查證手機顯示該身分證號照片人物與現場本人並不相符。記者古和純／翻攝
警方在警局質問林姓男子照片中人是不是他，林男還狡辯。記者古和純／翻攝
警方在警局質問林姓男子照片中人是不是他，林男還狡辯。記者古和純／翻攝

身分證 通緝

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