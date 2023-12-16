台鐵台中松竹車站落軌意外 少女送醫無生命危險

台鐵松竹車站今天下午發生少女掉落鐵軌遭列車擦撞案件，站務人員發現後將少女救起並通報救護車送醫救治，無生命危險，意外原因仍待警方調查釐清。

台中市政府消防局表示，下午1時47分獲報指，北屯區松竹火車站有人掉落鐵軌，派遣東山、頭家厝、西屯等分隊，出動消防人車前往搶救。

消防人員表示，到場時傷者年約10多歲少女未受困，事發當時少女掉落在南下月台鐵軌上，站務人員已將傷者拉上月台安全處，傷者頭部、肢體外傷、意識清楚，由救護車送往中國醫藥大學附設醫院救治，無生命危險。

院方表示，傷者到院後正急救中，頭部有撕裂傷、意識不清，已安排電腦斷層等檢查，後續將依傷者傷勢治療。

台鐵局指出，下午1時35分松竹站內東正線，因受旅客侵入路線，並與3227次區間車擦撞，車站通知鐵路警察局及消防局到場處理，經警方蒐證後，列車於下午2時25分放行，恢復雙線通車，意外原因由警方調查釐清。