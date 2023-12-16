網路刊登貸款廣告詐騙金融卡 鐵路警察逮3嫌送辦

姚姓男子為首詐騙集團在社群平台刊登無利息當天撥款貸款廣告，事後以確認銀行帳戶等話術，誘騙被害人透過超商寄出金融卡。鐵路警察掌握線索逮捕姚男等3人送辦。

鐵路警察局刑事大隊今天召開記者會，大隊長張瑋倫說，日前獲報，有民眾從網路廣告得知貸款訊息，聯繫對方後，被要求提供金融卡且放置火車站置物櫃，事後發現帳戶有多筆不明款項，認為遭詐騙報警。

警方組專案小組查緝，4月間逮捕曾姓男子等3人到案，經調查，曾男等人為詐騙集團取卡手，接獲通知後，會赴火車站置物櫃等處拿取被害人提供的金融卡，共29人受騙，總詐騙金額約新台幣215萬元。

警方詢後把詐騙集團幹部曾男等3人依詐欺、組織犯罪防制條例罪嫌移送檢方偵辦，並持續向上溯源。

鐵警局刑警大隊今天表示，經擴大查緝發現，26歲姚男為此詐騙集團重要幹部，姚男在社群平台刊登貸款廣告，號稱無利息且可當天撥款，誘騙民眾申貸，期間稱要確認銀行帳戶，要借款民眾透過超商取貨便寄金融卡，再派小弟前往領取包裹，進行詐騙。

警方掌握線索多月，10月間掌握姚男等3人居住地點，派員到新北市逮捕專責取卡的林姓男子等2人到案，再循線緝獲姚男，經查共35人受騙，總詐騙金額約400萬元。警詢後依詐欺等罪嫌把姚男等3人移送新北地檢署偵辦。

警方表示，不要輕易相信來路不明借貸管道，更別把存摺、金融卡交給他人，且詐騙集團會稱提供工作機會，騙民眾代領或寄存摺及金融卡，導致被害人可能觸犯洗錢防制法或詐欺罪嫌。