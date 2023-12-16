剛取完700萬詐款！同行噴辣椒水搶了就走 新北警速逮3嫌送辦

翁姓男車手上個月中旬從高雄北上取走700萬詐騙贓款，未料才一離開就被同行3人鎖定，朝他噴灑辣椒水搶走。案經翁男報警追查，不到24小時循線南下高雄逮捕3嫌，查扣102萬6600元贓款，依強盜罪嫌送辦。另翁男則依詐欺罪嫌送辦，檢察官複訊後，法院裁定4人收押禁見。

據了解，翁姓男子（18歲）加入詐騙集團當車手，上個月13日他從高雄搭乘高體北上新北新莊，向一名陳姓被害人收取700萬假投資贓款。未料，兩人在新莊區思源路230巷口面交後，翁男前腳剛離開，就被同行林男（21歲）鎖定尾後朝他眼睛噴灑辣椒水，當街搶走700萬，旋即與王男（30歲）會合，開車南下高雄逃逸。

翁男被搶第一時間不敢聲張報警，連忙搭高鐵返回高雄，直到翌日凌晨再搭高鐵回到新北新莊向轄區警方報案「被人強搶700萬」，案經警方調閱沿路監視器畫面，鎖定林男、王男、王男涉嫌，並追查出被搶700萬是詐騙贓款，連夜南下追緝。