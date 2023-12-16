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大學生辦活動訂一周410個便當卻短少 店老闆竟捲餘款逃了

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

北市一所科技大學在新北市三重舉辦學生活動，學生們向集美街一家港式便當店預訂410個便當，但活動一周來送來的便當卻數量短少。店家不但沒把餘款退還，最後老闆還捲款不見。學生氣的提告侵占，警方受理後聯繫不上老闆到案說明，這個月14日依侵占罪嫌函送法辦。

拒了解，北市一所科技大學今年10月初在新北三重舉辦為期一周的學生活動，學生們特地在9月28日向集美街一家港式便當店預訂一周便當，為了取信店家還先付清410個共計1萬4000元便當費用。

未料，一周下來送來的便當數量短少，向店家反應也沒獲改善，等活動結束後學生們前去便當店對帳，發現仍有7350元的便當數量沒給。店家當場坦承疏失，承諾願意退回餘款。不過店老闆謊稱「三重店有發生火災」要等到11月8日中和店重新開幕後才能還錢，學生只能勉為其難答應。

怎料，11月9日中和店開幕才兩天，學生前往中和店拿錢，店員工卻稱老闆已經捲款潛逃，還人間蒸發沒法聯繫。學生求助無門，只好在翌日（10日）向警方報案，控告店老闆涉及侵占。警方受理，多次聯繫不上店老闆到案說明，這個月14日已依侵占罪嫌函送店老闆法辦。

新北市三重集美街一家港式便當店，短送7350元便當量，又不還回餘款挨告侵占。圖／Google map
新北市三重集美街一家港式便當店，短送7350元便當量，又不還回餘款挨告侵占。圖／Google map

便當 老闆

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