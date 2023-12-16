台中驚傳10歲女童掉落鐵軌遭撞 頭部肢體受傷送醫急救

台鐵台中松竹站今下午1點多驚傳有10歲女童掉落鐵軌，遭列車撞擊包括頭部、肢體都有傷勢，消防趕赴現場時女童已經由松竹站人員拉起至月台，經救護車緊急送往中國附醫救治，但女童意識不清，目前案發原因釐清中。

台中市消防局今天下午1點47分獲報，北屯區松竹火車站有民眾掉落鐵軌，經向站務人員確認傷者是10歲女童，當時掉落南下月台的鐵軌上，造成肢體、頭部有外傷，第一時間由站務人員將她拉起到月台，消防到場時女童已經脫困，緊急送往中國附醫救治。

中國附醫表示，傷者還在急救中，有頭部撕裂傷、意識不清，醫師正安排電腦斷層等檢查，後續依傷勢，請專科醫師治療。

台鐵局表示，今天下午1時35分松竹站內東正線，因受旅客侵入路線，導致3227次區間車撞及，車站通知路警、救護車到場處理，2點受傷旅客已抬至月台等候救護車並於於2時05分送醫，經路警蒐證後，列車於2時25分放行，恢復雙線通車。