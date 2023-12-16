宜蘭2婦人投資股票遭詐千萬元 詐團食髓知味車手被逮

宜蘭縣6旬黃姓婦人與楊姓婦人今年10月間，上網加入假投資群組，各自遭詐上千萬元，12月初醒覺報警，詐團意猶未盡繼續詐騙，警方12月初布下天羅地網，在宜蘭火車站與住家兩處面交地點，當場逮捕林姓男子、陳姓男子2名車手，依詐欺等罪送辦，法院裁定羈押。

警方調查，黃婦與楊婦並不認識，2人在網上看到同一詐騙集團架設的假投資公司網頁，加入LINE群組，誤信詐團投資股票的說詞，10月到12月間陸續數次面交現金給詐團車手。

據了解，黃婦從事醫療業，丈夫在國外經商，面交現金1000餘萬元；楊婦是退休人員，也有一定積蓄，詐團告訴她銀行若不讓領錢，可以買黃金儲值，因此楊婦向銀行購買金條後，共面交了現金與數條金條總值超過千萬元。楊婦12月初向兒子借錢投資，兒子感覺事有蹊蹺報警，黃婦也約在同一時間驚醒報案。

宜蘭縣警局宜蘭分局發現誆騙2婦人的是同一個集團，便與她們商量，誘騙詐團面交，相約12月8日下午6時許在宜蘭火車站與住家附近，提前布下天羅地網；當日30餘歲林姓車手和20餘歲陳姓車手依約取款，當場被逮，只能坦白承認是詐團車手。