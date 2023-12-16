快訊

傳大陸非洲豬瘟疫情嚴峻 防檢署：嚴守禁豬肉製品來台

阻賴清德南票北補 謝龍介：侯友宜台南拚在10個百分點內

疑不堪照護壓力...兒3刀弒失智母 南檢今訊後聲押

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南56歲許姓男子13日涉嫌持刀殺死79歲母親，他犯案後傳手機訊息給妹妹稱「媽媽不痛了」，5小時後在一處公墓落網，他經開刀治療後昨出院，警方上午依涉殺害直系血親尊親屬罪嫌移送台南地檢署，檢方訊後認他涉犯殺人重罪，向台南法院聲押。

許男出院後接受警方訊問，他供稱，不堪長期照顧年近八旬母親的壓力，當天清晨叫母親起床，她卻反覆跌倒，自己懷疑母親是故意的，情緒失控揮刀。

警方調查，死者育有3女1男，與兒子許姓男子及大女兒同住歸仁區，曾任數屆前台南縣歸仁鄉鄉民代表，服務頗受好評，後來中風，10多年來主要由無業的兒子許姓男子負責照料，每天上午8點至下午5點有外籍看護協助，近來患失智症，照護更困難。

昨天上午約6點，許持刀進入母親房間，朝她左胸刺3刀，騎腳踏車離開，傳手機訊息給小妹稱「媽媽不痛了」，又在臉書貼文指「我要下地獄了」；小妹深感不妙，連忙致電大姊，大姊下樓聽見哀號聲，到房間發現母親重傷躺床報案，但老婦被送到醫院前已無生命跡象，搶救不治。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打

安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

警方上午依涉殺害直系血親尊親屬罪嫌移送台南地檢署，檢方訊後認他涉犯殺人重罪，向台南法院聲押。圖／讀者提供
警方上午依涉殺害直系血親尊親屬罪嫌移送台南地檢署，檢方訊後認他涉犯殺人重罪，向台南法院聲押。圖／讀者提供

台南 生命線 房間

延伸閱讀

芳療師照顧失智長者：用植物芳香喚起他們被溫柔對待的感覺

王家貞選立委南檢聲請撤銷緩刑 台南高分院駁回確定

疫情拖兩年才回老家 她驚覺父親各種異狀「存款大幅縮水」

「失智小測驗」快速評估你的大腦健康 幫助延緩認知退化、預防失智症

相關新聞

國三中寮隧道5車連環撞 幸無人傷回堵至少3公里

國道三號379公里處中寮隧道內，今天中午12時10分許發生五車轎車撞成一團，以致田寮至中寮的後方來車，回堵壅塞至少3公里...

住2000萬透天豪宅開特斯拉 台中夫妻假報低收入戶...8年詐70萬

台中從事繪圖的張姓男子和朱姓妻子住在3樓半透天豪宅、開特斯拉代步，卻深諳法規漏洞申請低收入戶，8年來向北屯區公所詐得近7...

南迴殺手「照」回冠軍寶座！台東最會取締測速桿是這支

2023年台東縣測速照相桿取締超速違規共5萬2628件，比去年減少逾2萬件，警方表示，各測速桿今年取締件數普遍下降，顯見...

板橋74歲機車騎士擦撞同向預拌混凝土車 當場爆頭亡

新北市今天發生一起死亡車禍，機車騎士吳姓男子騎車行經板橋區環河西路往浮洲橋方向，不慎擦撞同向蔡姓男子所駕駛預拌混凝土車，...

影／為大哥慶生？9男女桃監外放煙火 驚動快打通通抓起來

咻！陽姓男子等9名年輕男女昨晚在桃園市桃園區中興國中大門前的文中路上施放高空煙火，煙花炸裂四散的影片在網路瘋傳，有網友直...

海巡署巡護9號傳船禍 與貨輪碰撞受損返高雄維修

海巡署艦隊分署直屬船隊「巡護九號」傳出「船禍」，12月13日在澎湖外海，與1艘貨輪發生碰撞，船身出現凹洞，隔天航返高雄旗...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。