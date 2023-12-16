疑不堪照護壓力...兒3刀弒失智母 南檢今訊後聲押

台南56歲許姓男子13日涉嫌持刀殺死79歲母親，他犯案後傳手機訊息給妹妹稱「媽媽不痛了」，5小時後在一處公墓落網，他經開刀治療後昨出院，警方上午依涉殺害直系血親尊親屬罪嫌移送台南地檢署，檢方訊後認他涉犯殺人重罪，向台南法院聲押。

許男出院後接受警方訊問，他供稱，不堪長期照顧年近八旬母親的壓力，當天清晨叫母親起床，她卻反覆跌倒，自己懷疑母親是故意的，情緒失控揮刀。

警方調查，死者育有3女1男，與兒子許姓男子及大女兒同住歸仁區，曾任數屆前台南縣歸仁鄉鄉民代表，服務頗受好評，後來中風，10多年來主要由無業的兒子許姓男子負責照料，每天上午8點至下午5點有外籍看護協助，近來患失智症，照護更困難。

昨天上午約6點，許持刀進入母親房間，朝她左胸刺3刀，騎腳踏車離開，傳手機訊息給小妹稱「媽媽不痛了」，又在臉書貼文指「我要下地獄了」；小妹深感不妙，連忙致電大姊，大姊下樓聽見哀號聲，到房間發現母親重傷躺床報案，但老婦被送到醫院前已無生命跡象，搶救不治。

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