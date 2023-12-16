高雄混凝土車變換車道撞「小鴨」 女車主驚魂卡分隔島

黃姓男子駕駛混凝土預拌車今天上午9時13分許行經翠華路和崇德路口，因變換車道不慎，擦撞前方由范姓婦人駕駛的「小鴨」Yaris轎車，范的車抵不住衝擊力，直接騎上分隔島卡住，范嚇得在車內尖叫，事後有胸悶、右腳擦傷等傷勢，幸送醫無大礙。

警方調查，黃姓男子（47歲）今天上午9時13分許駕駛混凝土預拌車，沿翠華路南向北行駛第一車道，後欲向右變換至第二車道時，不慎擦撞前方直行由范姓婦人（64歲）駕駛的Yaris轎車。

當時因預拌車的重擊衝力，讓范婦踩煞車也煞不住，整輛車被撞移至分隔島上的樹叢才停下，讓范嚇得在車中驚聲尖叫。