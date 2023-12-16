快訊

傳大陸非洲豬瘟疫情嚴峻 防檢署：嚴守禁豬肉製品來台

阻賴清德南票北補 謝龍介：侯友宜台南拚在10個百分點內

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高雄混凝土車變換車道撞「小鴨」 女車主驚魂卡分隔島

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

黃姓男子駕駛混凝土預拌車今天上午9時13分許行經翠華路和崇德路口，因變換車道不慎，擦撞前方由范姓婦人駕駛的「小鴨」Yaris轎車，范的車抵不住衝擊力，直接騎上分隔島卡住，范嚇得在車內尖叫，事後有胸悶、右腳擦傷等傷勢，幸送醫無大礙。

警方調查，黃姓男子（47歲）今天上午9時13分許駕駛混凝土預拌車，沿翠華路南向北行駛第一車道，後欲向右變換至第二車道時，不慎擦撞前方直行由范姓婦人（64歲）駕駛的Yaris轎車。

當時因預拌車的重擊衝力，讓范婦踩煞車也煞不住，整輛車被撞移至分隔島上的樹叢才停下，讓范嚇得在車中驚聲尖叫。

警消獲報趕抵，救護員發現范婦胸悶、右腳擦挫傷的傷勢，將她送醫治療，幸無大礙，黃男則未受傷，雙方也無酒駕行為，詳細車禍肇責由交通大隊進一步判定。

黃姓男子駕駛混凝土預拌車今天上午在高雄市翠華路因變換車道不慎，擦撞范姓婦人「小鴨」yaris轎車，小鴨車直接騎上分隔島。記者石秀華／翻攝
黃姓男子駕駛混凝土預拌車今天上午在高雄市翠華路因變換車道不慎，擦撞范姓婦人「小鴨」yaris轎車，小鴨車直接騎上分隔島。記者石秀華／翻攝
黃姓男子駕駛混凝土預拌車今天上午在高雄市翠華路因變換車道不慎，擦撞范姓婦人「小鴨」yaris轎車，小鴨車直接騎上分隔島。記者石秀華／翻攝
黃姓男子駕駛混凝土預拌車今天上午在高雄市翠華路因變換車道不慎，擦撞范姓婦人「小鴨」yaris轎車，小鴨車直接騎上分隔島。記者石秀華／翻攝
黃姓男子駕駛混凝土預拌車今天上午在高雄市翠華路因變換車道不慎，擦撞范姓婦人「小鴨」yaris轎車，小鴨車直接騎上分隔島。記者石秀華／翻攝
黃姓男子駕駛混凝土預拌車今天上午在高雄市翠華路因變換車道不慎，擦撞范姓婦人「小鴨」yaris轎車，小鴨車直接騎上分隔島。記者石秀華／翻攝

車道 救護員 車禍 高雄市

延伸閱讀

美呆了！高雄最高「星空之樹」在中央公園畫亮夜空

影／嫌車主半夜聊天太吵 高雄大樓住戶往下擲馬克杯砸車

事出有因...高雄舞廳外小牛遭開槍 明仁會金毛涉恐嚇回國被捕

影／高雄毒蟲躲洗車場好可疑 見警一個move想滅證全被錄

相關新聞

國三中寮隧道5車連環撞 幸無人傷回堵至少3公里

國道三號379公里處中寮隧道內，今天中午12時10分許發生五車轎車撞成一團，以致田寮至中寮的後方來車，回堵壅塞至少3公里...

住2000萬透天豪宅開特斯拉 台中夫妻假報低收入戶...8年詐70萬

台中從事繪圖的張姓男子和朱姓妻子住在3樓半透天豪宅、開特斯拉代步，卻深諳法規漏洞申請低收入戶，8年來向北屯區公所詐得近7...

南迴殺手「照」回冠軍寶座！台東最會取締測速桿是這支

2023年台東縣測速照相桿取締超速違規共5萬2628件，比去年減少逾2萬件，警方表示，各測速桿今年取締件數普遍下降，顯見...

板橋74歲機車騎士擦撞同向預拌混凝土車 當場爆頭亡

新北市今天發生一起死亡車禍，機車騎士吳姓男子騎車行經板橋區環河西路往浮洲橋方向，不慎擦撞同向蔡姓男子所駕駛預拌混凝土車，...

影／為大哥慶生？9男女桃監外放煙火 驚動快打通通抓起來

咻！陽姓男子等9名年輕男女昨晚在桃園市桃園區中興國中大門前的文中路上施放高空煙火，煙花炸裂四散的影片在網路瘋傳，有網友直...

海巡署巡護9號傳船禍 與貨輪碰撞受損返高雄維修

海巡署艦隊分署直屬船隊「巡護九號」傳出「船禍」，12月13日在澎湖外海，與1艘貨輪發生碰撞，船身出現凹洞，隔天航返高雄旗...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。