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影／三重赤膊男身帶4把刀街上晃 他咆哮推警被壓制法辦
李姓男子這個月12日下午帶著4把刀，打赤膊在新北市三重區重陽路一段，路人發現報警協處。三重警方獲報派員趕抵，李男胡言亂語精神狀態不佳，過程中，還咆哮、拉扯員警，當場被壓制上銬，警詢後依法究辦。
據了解，李姓男子（31歲）這個月12日下午4時許，他上半身沒穿衣服又帶著4把短刀，在新北市三重區重陽路一段146號一帶閒晃。路人看見嚇到，趕緊通報警方到場協處。三重警分局光明所警獲報派員趕抵，見李男上身赤裸、身上有髒污及傷口，詢問他為何會赤裸上半身？傷是怎麼來的？
李男先是嗆警「要打我是嗎」「我犯了什麼罪」一下子又胡言亂語說「從2樓家中跳下來」、「要來找朋友」。見路邊一輛白色汽車又詭異轉頭，臉貼窗查看車內，還一度情緒激動推擠警方，當場被警壓制在地。
壓制過程，李男不斷用台語穢語咆哮嗆警「你銬三小」「放了我喔」，還情緒激動的說，「小刀就小刀」、「我是去救人啊……」。警隨後在李男褲袋、身上發現4把鴛鴦刀、彈簧刀當場查扣沒入，並通知其家人到場協助送醫，後帶返回派出所依違反槍砲彈藥刀械管制條例、社會秩序維護法送辦。
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