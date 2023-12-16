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住2000萬透天豪宅開特斯拉 台中夫妻假報低收入戶...8年詐70萬

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中從事繪圖的張姓男子和朱姓妻子住在3樓半透天豪宅、開特斯拉代步，卻深諳法規漏洞申請低收入戶，8年來向北屯區公所詐得近70萬元，里幹事多年訪查就發現，鄰居早質疑該夫妻住豪宅卻報低收觀感不佳、可能高薪低報，建請派專業社工訪查，檢方偵結依8個詐欺罪嫌起訴這對夫妻。

檢方調查，張男月薪約100萬元內，他和朱女明知不符合社會救助法中低收入戶資格，2015年10月張委託妻子向北屯區公所申請中低收資格，由朱在申請書上虛偽記載先生的工作收入後提交，以規避中低收入戶動產資格審查，導致僅有形式審查權限的台中市府社會局核定張的家戶符合資格。

張後又於2016至2021年間，陸續由朱女虛偽記載先生月收入僅4000元至9000元不等，並隱匿夫妻其他戶頭內存款，後來區公所主動清查張男資格時，張又將自己買的1輛特斯拉電動車借名登記在朱女弟弟名下。

檢方統計，張、朱8年來以2名小孩屬低收兒童、三節、弱勢家庭育兒津貼、行政院加發及低收交通等名目，一共詐得69萬7850元，直到社會局查詢相關財稅資料發現送辦。

檢方訊時，張、朱均坦承不諱，且根據台中市府政風處、區公所調查，該區的里幹事2015年前往張男家訪視後記載，張從事繪圖工作，月薪2萬元，妻子為臨時性工作，「住處為3樓透天厝，外觀滿優質，市價約2000萬元，算是豪宅，經濟能力不錯」。

當時紀錄還寫下「申請人深懂規避法令，建請派專業社工訪視」，後續訪查也包括「申請低收社會觀感不佳」、「鄰居對其低收質疑」、「繪圖薪資收入是否高薪低報」，及「鄰居表示其出入開名車代步」等，多次建請派專業人員訪視、清查。

檢方根據相關紀錄，認為張、朱犯嫌明確，偵結依8個詐欺取財罪嫌起訴2人，另張、朱僅償還區公所6萬5500元，剩餘不法所得向法院聲請沒收。

台中地檢署依8個詐欺罪起訴這對夫妻。記者曾健祐／攝影
台中地檢署依8個詐欺罪起訴這對夫妻。記者曾健祐／攝影

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