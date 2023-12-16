影／嫌車主半夜聊天太吵 高雄大樓住戶往下擲馬克杯砸車
高雄鼓山雄峰路旁的轎車，今天凌晨竟遭高樓住戶擲馬克杯亂砸，據了解，當時25歲侯姓男子與友人在路旁聊天，疑因音量過大影響住戶安寧，遭停車附近大樓住戶撥水洩憤，還丟擲馬克杯，現場雖無人受傷，但侯男轎車車頂被砸輕微凹陷，車主雖表示不提告，但鼓山分局獲報到場仍提醒住戶，應理性互動。
監視器畫面中，白色馬克杯從高處先是砸中白色轎車，之後落地碎片四散，據了解，案發在凌晨0時15分許，侯男正與3名友人在路口聊天，疑似對話聲過大，引起該區民眾惱怒，直接從樓上潑水甚至怒擲馬克杯洩憤。
鼓山分局內惟派出所深夜接獲報案電話，趕抵現場時雖無人受傷，但住戶丟擲的馬克杯砸中侯男轎車，造成車頂輕微凹陷，車主對警方表示，不會提出告訴，但警方仍呼籲民眾，應理性處理事情，若有妨礙安寧情事可撥打110，由警方到場協助處理。
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