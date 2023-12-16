影／為大哥慶生？9男女桃監外放煙火 驚動快打通通抓起來

咻！陽姓男子等9名年輕男女昨晚在桃園市桃園區中興國中大門前的文中路上施放高空煙火，煙花炸裂四散的影片在網路瘋傳，有網友直指「幫獄中黑道大哥慶生」。桃園警分局據報出動快打部隊到場，先將留在現場7男女帶回，循線再將帶頭陽、游姓男子查緝到案，全案依刑法公共危險罪及社會秩序維護法移請偵辦，另有關違規施放煙火爆竹部分函請桃市消防局裁罰。

桃園市桃園區中興國中大門前的文中路正是矯正署桃園監獄後方舍房的位置，昨天晚間9點40分突然爆竹煙火炮聲大作，一大群甚至還有抱著嬰孩的男男女女面對桃監方向的文中路點燃高空煙火，煙花雖美，由於時近深夜，碰碰聲響嚴重影響附近社區居民安寧，桃園警分局中路派出所據報，立刻率員到場了解，同時啟動快打機制，集結優勢警力進行攔檢盤查。

桃園分局表示，經盤查發現帶頭施放高空煙火的36歲陽男與38歲游姓友人已駕車先行離開，警方快打部隊除了對在場男女逐一盤查登記，同時也將所有人帶返警所內詳細查問釐清案情，同時調閱現場監視器，根據車號在午夜時分將陽、游姓男子查緝到案；陽男辯稱，因為朋友生日為了幫他慶祝，才會當街施放煙火，並無其它不法意圖，至於是否為服刑中的黑道大哥慶生，陽男否認。