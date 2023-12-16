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台62線這裡1個月3車禍 女駕駛今自撞護欄送醫

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

台62線西向12.3K四腳亭隧道前， 今天上午一輛豐田小客車自撞護欄，女駕駛受傷送醫，消防人員發現這處地點，近一個月已3次同一地點位置發生車禍

新北市消防局上午9時34分獲報，新北市瑞芳區 台62線12.3k西向四腳亭隧道前發生車禍，消防人員到場小客車打滑自撞護欄，26歲女駕駛已脫困，勤區已到場，車輛已吊掛移走，一度影響一線道，現場交通已排處，女駕駛意識清醒，臉部擦傷，送往基隆長庚醫院，駕駛自稱車速過快，過彎不慎撞擊，出動瑞芳、瑞亭分隊，共5車7人。

新北市政府消防局第六大隊大隊長羅億田表示，下雨天行車輪胎抓地力較差，容易在胎面和水面間形成水膜，有時會造成車輛偏移、甩尾和制動距離加長等情況，提醒駕駛車輛雨天時切勿超速行駛並保持行駛間之安全距離。

台62線同一地點1個月3車禍，今女駕駛自撞送醫。記者游明煌/翻攝
台62線同一地點1個月3車禍，今女駕駛自撞送醫。記者游明煌/翻攝
台62線同一地點1個月3車禍，今女駕駛自撞送醫。記者游明煌/翻攝
台62線同一地點1個月3車禍，今女駕駛自撞送醫。記者游明煌/翻攝
台62線同一地點1個月3車禍，今女駕駛自撞送醫。記者游明煌/翻攝
台62線同一地點1個月3車禍，今女駕駛自撞送醫。記者游明煌/翻攝

車禍 自撞

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