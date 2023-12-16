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報廢電腦燒起來 高速公路局南區養護工程分局倉庫火警
高速公路局南區養護工程分局今上午10時24分傳出火警，台南市消防局據報後出動大批人車趕往現場，值班人員已疏散，消防人員發現1樓倉庫冒出濃煙，燃燒存放報廢電腦等物，立即出水搶救，火勢很快撲滅，並無人員受傷，南區分局指出，雖無財損，但需要火調，釐清火警原因。
高公局南區分局位在台南東區裕農路上的1樓倉庫，上午冒出濃煙，因為公家機關，消防局絲毫不敢大意，出動15車、28人馳往灌救。10時32分出水搶救，1分鐘後火勢即被撲滅。
消防局調查，現場為倉庫，燃燒存放報廢電腦，面積約2平方公尺。因現場存放報廢電腦，一度傳出裡頭充電器釀禍。消防局指出，高公局南區分局已申請火場調查，起火原因仍待進一步調查釐清。
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