南迴殺手「照」回冠軍寶座！台東最會取締測速桿是這支

2023年台東縣測速照相桿取締超速違規共5萬2628件，比去年減少逾2萬件，警方表示，各測速桿今年取締件數普遍下降，顯見有警示效果。不過，原本去年跌落前3名的「南迴殺手」安朔交控中心測速桿，再次「照」回冠軍寶座，擠下去年「金雞母」。

縣警局交通大隊表示，設置測速照相桿的路段，多為易肇事及易違規超速的路段，目的用來提醒用路人減速慢行，而非主要取締手段；就統計數據研析，整體違規件數是逐年下降，光今年和去年相比就少了2萬1551件，民眾遵守速限駕駛顯著改善。

縣警局統計2023年全縣測速照相桿取締違規件數，總共舉發5萬2628件，前5名分別為台9線南迴公路安朔交控中心測速桿9673件、台9線米國學校測速桿8156件、台11線海靖金雞母測速桿7273件、台9線蘇巴陽測速桿4533件及台11線長濱長光社區測速桿3610件。

而令人不解的是去年才被台11線海靖金雞母測速桿打敗且有「南迴殺手」稱號的安朔交控中心測速桿，今年再度重回冠軍寶座；畢竟曾3連霸成為台東最會取締的「南迴殺手」測速桿，大多用路人經過都會提高警覺，前後都有明顯警示號誌，卻仍成為最會取締的測速桿。