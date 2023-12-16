3歲迷路娃誤闖檳榔攤找阿公 桃園暖警用「這招」找到人

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聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

「阿公在哪裡？」穿著短褲拖鞋正在牙牙學語的男童，昨午突然走進桃市龜山區中興路旁的檳榔攤，檳榔西施詢問男童，發現他還不太會講名字，更甭提住哪，一直唸著「阿公」，只好報警，桃市警龜山分局龜山派出所員警據報，根據依著研判應是住在附近，於是抱著他挨家挨戶地去打聽，走了半小時終於在700公尺外發現也找得焦頭爛額的張姓男子。男童見狀，立刻朝著阿公飛奔而去，祖孫倆當街相擁流露深厚親情。

龜山分局表示，龜山所員警尤韻婷、梁尊翔昨天下午4點於所內備勤，接獲檳榔攤報案有個迷路小童於是到場了解，檳榔攤老闆娘說，男童獨自步行進入檳榔攤，話還沒辦法說得清楚，完全無法表達自己姓啥名啥、家住哪，員警再次耐心詢問獲得驗證，員警根據男童身穿短褲拖鞋狀似輕便居家的衣著，判斷應該是住在附近的居民，於是抱起小童以徒步的方式逐戶訪查方圓1公里內的住戶。

龜山分局說，抱著孩童的員警歷經半個多小時的訪查後，終於在離檳榔攤有700公尺遠的育樂街，與正急著四處尋找愛孫的張姓男子相遇，男童見狀，欣喜若狂地跑向阿公，並緊抱著阿公的雙腿，阿公則連連感謝警方協助；張阿公說，孩子的雙親均在外地工作，平日只有祖孫倆獨自住在龜山，由他照顧孩子，沒想到祖孫倆外出散步買東西，一個轉身就不見愛孫身影，嚇得他四處亂找，幸好有警員協助。

龜山所長陳政斌表示，對於同仁能發揮同理心、主動積極協助迷失兒童返家的表現給予肯定，呼籲民眾平時應教育孩童若有迷途，可前往便利商店等公共場所求助，提升兒少自我保護意識，鼓勵透過「社區警政」模式打造嚴密的婦幼安全網，建立警民互助合作進而強化治安，共創安全美好生活環境。

3歲童昨午迷路走進桃市龜山區中興路檳榔攤找阿公，龜山所員警尤韻婷、梁尊翔據報到場，由梁員抱著小童挨家挨戶查訪。記者陳恩惠／翻攝
3歲童昨午迷路走進桃市龜山區中興路檳榔攤找阿公，龜山所員警尤韻婷、梁尊翔據報到場，由梁員抱著小童挨家挨戶查訪。記者陳恩惠／翻攝
3歲童昨午迷路走進桃市龜山區中興路檳榔攤找阿公，龜山所員警尤韻婷、梁尊翔據報到場，由梁員抱著小童挨家挨戶查訪。記者陳恩惠／翻攝
3歲童昨午迷路走進桃市龜山區中興路檳榔攤找阿公，龜山所員警尤韻婷、梁尊翔據報到場，由梁員抱著小童挨家挨戶查訪。記者陳恩惠／翻攝

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