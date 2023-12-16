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影／想逃？新莊70老翁酒駕拒檢狂飆 8罰單恐併罰逾16萬

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

陳姓老翁不只一次酒駕，昨天下午又在新北市新莊區酒駕，他不但拒檢又沿路多項違規騎機車飆逃，警尾後追他48公尺攔下盤查。經酒測值達每公升0.32毫克，當場扣車帶回查辦，警詢後依公共危險罪嫌送辦，另依道交條例開出8張罰單，最高合併恐挨罰16萬6500元罰鍰，並扣照1年。

據了解，陳姓老翁（70歲）10年內曾有過一次酒駕紀錄，昨天下午他在新北市新莊區四維市場內喝藥酒，約莫當天下午4時30分左右他滿臉紅通酒駕騎機車離開，途中他搖晃騎經新北市新莊區四維路與龍安路口，不巧碰到轄區員警巡邏經過。

2警發現陳姓老翁滿臉通紅，又聞到他全身散發酒味，警從後喊叫陳姓老翁停車受檢，未料，陳姓老翁見警心虛，先是假意配合，旋即逆向狂催油門往前飆騎。警見狀從後鳴笛尾追，雙方追逐近48公尺於龍安路270號前，將人車攔下盤查。

陳姓老翁經酒測值達每公升0.32毫克，上銬扣車帶回派出所查辦。沒想到一查赫見陳姓老翁10年內有過一次酒駕被扣車紀錄，警詢後依公共危險罪嫌送辦。

另外，針對他車號牌污穢、未依規定使用燈光、逆向行駛、行駛人行道、紅燈右轉、攔查不停、危險駕駛、酒後駕車等違規樣態，警方則開出8張舉發單告發，合併最高恐挨罰16萬6500元罰鍰，並吊扣駕照1年。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

陳姓老翁昨天酒駕騎機車飆逃，被警逮捕依法究辦，另開出8張舉發單，最高恐挨罰16萬6500元罰鍰，並吊扣駕照1年。記者曾伯愷／翻攝
陳姓老翁昨天酒駕騎機車飆逃，被警逮捕依法究辦，另開出8張舉發單，最高恐挨罰16萬6500元罰鍰，並吊扣駕照1年。記者曾伯愷／翻攝
陳姓老翁昨天酒駕騎機車飆逃，被警逮捕依法究辦，另開出8張舉發單，最高恐挨罰16萬6500元罰鍰，並吊扣駕照1年。記者曾伯愷／翻攝
陳姓老翁昨天酒駕騎機車飆逃，被警逮捕依法究辦，另開出8張舉發單，最高恐挨罰16萬6500元罰鍰，並吊扣駕照1年。記者曾伯愷／翻攝
陳姓老翁昨天酒駕騎機車飆逃，被警逮捕依法究辦，另開出8張舉發單，最高恐挨罰16萬6500元罰鍰，並吊扣駕照1年。記者曾伯愷／翻攝
陳姓老翁昨天酒駕騎機車飆逃，被警逮捕依法究辦，另開出8張舉發單，最高恐挨罰16萬6500元罰鍰，並吊扣駕照1年。記者曾伯愷／翻攝
陳姓老翁昨天酒駕騎機車飆逃，被警逮捕依法究辦，另開出8張舉發單，最高恐挨罰16萬6500元罰鍰，並吊扣駕照1年。記者曾伯愷／翻攝
陳姓老翁昨天酒駕騎機車飆逃，被警逮捕依法究辦，另開出8張舉發單，最高恐挨罰16萬6500元罰鍰，並吊扣駕照1年。記者曾伯愷／翻攝
陳姓老翁昨天酒駕騎機車飆逃，被警逮捕依法究辦，另開出8張舉發單，最高恐挨罰16萬6500元罰鍰，並吊扣駕照1年。記者曾伯愷／翻攝
陳姓老翁昨天酒駕騎機車飆逃，被警逮捕依法究辦，另開出8張舉發單，最高恐挨罰16萬6500元罰鍰，並吊扣駕照1年。記者曾伯愷／翻攝
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陳姓老翁昨天酒駕騎機車飆逃，被警逮捕依法究辦，另開出8張舉發單，最高恐挨罰16萬6500元罰鍰，並吊扣駕照1年。記者曾伯愷／翻攝
陳姓老翁昨天酒駕騎機車飆逃，被警逮捕依法究辦，另開出8張舉發單，最高恐挨罰16萬6500元罰鍰，並吊扣駕照1年。記者曾伯愷／翻攝

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