影／台南超神派出所長 當機立斷詐欺面交 1個月抓7車手

台南市警三分局和順派出所長陳孟言日前因圍捕面交車手遭衝撞受傷，復原後立即返回工作崗位，昨中午巡邏經台灣歷史博物館前時，見有名男子配戴工作證，與另女子在人行道上交談，將他攔下後發現身上有30萬元，女方趨前告知將投資股票儲值金交給對方，當場逮捕兩名車手。

經所長陳孟言向邱姓女子說明，這是目前最常見的投資型詐騙，她才恍然大悟。邱女說，上個月在臉書上不經意加陌生人好友後，在其邀請下加入一個保證獲利的飆股群組，在這50幾人的群組內，一直看到誰又獲利多少的訊息，她才會想投資30萬元來試試水溫。

她表示，沒想到這是詐騙集團慣用手法，還好所長對取款車手的敏銳度及觀察力，當場將面交車手逮獲，才保住這30萬元的血汗錢。

昨天中午11時30許，所長等人巡邏經安南區長和路段台灣歷史博物館前時，見46歲劉姓男子身穿襯衫，胸前配戴工作證，與邱姓女子正在館前人行道上交談，因面交車手為取信被害人，多會配戴某某投資公司工作證，於是迴轉前往了解狀況。

當時劉男恰巧要離開，所長隨即將他攔下盤查身分，發現身上有30萬元現款，卻無法交代金錢來源，此時邱女見警察正盤查劉男時，主動上前告知，她將30萬元投資股票的儲值金交給對方，並提供與對方對話內容，所長告知這是目前最常見的投資型詐騙。

另所長又見到附近1名30歲邱姓男子形跡可疑，將他攔下，盤查時見其隨身背包內也有該投資公司工作證，發現他是此次面交的監控手，當下便將劉、邱2男逮捕，查扣工作證數張、投資收據、行動電話等證物，並依涉詐欺罪嫌，將2車手移請台南地檢署偵辦。