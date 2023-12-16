弟發狂拿柴刀砍兄脖子削耳朵 還刺穿左腰害脾臟摘除

台中劉姓男子和哥哥鬧翻多年，後又因細故大吵一架，劉衝動下竟拿1把柴刀朝對方猛砍一頓，當場刺穿他左腰，傷及脾臟。劉兄緊急送醫開刀切除脾臟保命，檢方認為，脾臟摘除後生活雖仍可自理，卻釀免疫力下降、染病機率增高，影響健康重大，偵結依傷害致重傷罪嫌起訴劉男。

檢警調查，劉男（66歲）今年9月14日晚上7點多在大雅區住家和哥哥口角，朝對方大聲咆哮後又衝進廚房拿了1把柴刀，並逼近對方發狂揮砍，當場砍傷哥哥耳朵、下巴、嘴唇、脖子及雙手，其中1刀更是刺穿左腰，造成脾臟撕裂傷。

劉男的哥哥全身刀傷緊急送醫，雖撿回一命但脾臟傷勢嚴重，當天手術就緊急摘除，造成身體有重大不治重傷害。

檢方訊時，劉男坦承和哥哥後大吵砍傷他，並對於造成哥哥傷勢、脾臟摘除等均不爭執。劉的哥哥也指證歷歷，另有住家監視器、醫院驗傷診斷可佐。

檢方認為，脾臟是人體器官，若遭切除即不可復得，影響器官功能完整，且脾臟並非可有可無，其和免疫力、紅血球新陳代謝相關，切除後對特定細菌免疫力較低，會變得較容易生病，該機能減弱或喪失無法由其他器官取代。

檢方也說，脾臟切除之人，發生術後感染機會較常人高，還有增加感染肺炎雙球菌機錄，因此切除後痊癒就算不影響生活自理，卻會造成免疫力下降，對身體健康影響重大。