一句「以後不用再照顧我了」 母女15年後再見已天人永隔

一句「以後不用再照顧我了」，母女二人15年後再相見已是天人永隔。

新北市板橋警分局尋人高手王閔南日前過濾無名屍資料，發現15年前基隆八斗子漁港東堤區女浮屍，與當年曾向三重警方報案協尋失蹤母親的楊女所稱有些許關連，經採集唾液檢體送法醫研究所比對確認身分，本月13日中華民國善願愛心協會出面，由志工提供全套免費殮葬服務協助家屬舉辦告別式。

板橋警分局防治組員警王閔南過濾所有無名屍資料，2008年10月12日在基隆市八斗子漁港東堤區為民衆發現一具女性浮屍，因遺體重度腐敗見骨，身上無著衣物，也沒有留下任何證件資料，基隆檢警採集檢體並依法定程序公告無人認領後，於隔年4月14日用無名女名義土葬基隆無名墓區。

王閔男往前回溯發現2008年9月16日，楊姓女子曾向三重警分局厚德派出所報案協尋失蹤的母親，當時就讀大二夜間部的楊女報案表示，其母親前一天曾打電話給她，僅簡短說了「以後不用再照顧我了，對不起，謝謝妳。」就此失聯，她四處尋人未果，隔天便報警協尋，但一直無下文。王閔男認為報案及發現浮屍時間點相近，日前連繫楊女採集唾液檢體送法醫研究所，經比對確認該具浮屍就是楊婦。

楊婦僅小學畢業，未婚生女後，女兒從小就沒有父親在身邊却比一般同齡的人較成熟懂事，楊女從小與母相依為命，感情甚篤，但楊婦因工作不穩定，為給女兒滿滿的愛，沒錢時就向錢莊借錢養女兒，以致債台高築愈欠愈多。楊女高中及大學唸夜間部，辦助學貸款，白天打工賺錢幫忙還債。楊女有時晚間下課發現有錢莊派人到學校門口堵她，但她沒有埋怨母親，默默協商分期付款償還。

楊女在少女青春期只知道趕快多做幾份工作幫忙還債。她說，無論生或死，一直都想找到母親的下落，「非常感謝板橋警分局員警王閔南幫忙找到」，讓心中一塊石頭終於落下。

楊女從事業務租屋住在新北市，婚後育有一子，目前念國一，其丈夫二年多前因病過世，因做生意失敗還留下一百多萬債務，經濟困窘。王閔男將此案轉介給中華民國善願愛心協會，本月12日由協會志工陪同前往基隆無名墓區協助開挖，隔天由善願愛心協會志工協助下，在北市第一殯儀館安順廳提供全套免費殮葬服務，為楊婦舉辦延遲15年的告別式，協會12位志工集資3萬6000元慰問金給楊女表達關懷哀悼之意。