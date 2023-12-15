新北警方淨化選前治安 掃黑打詐9天逮162人
新北市警局今天表示，6日至14日執行掃黑與打擊詐欺集團，檢肅竹聯幫與地方幫派分子34人，依違反組織犯罪防制條例移送；另外，查緝詐欺案件128人，扣取新台幣近3000萬元。
新北市警局刑警大隊下午發布新聞表示，自6日開始執行全國同步掃黑專案，連日掃蕩黑道幫派分子，及其經常活動、圍事場所，至14日止，共臨檢364處場所。
警方執行「治平專案」掃黑，檢肅竹聯幫、地方幫派組合分子，共8件34人涉嫌違反組織犯罪防制條例、妨害自由、傷害、強盜、詐欺等罪，移送檢方偵辦。期盼全面壓制不法幫派分子氣燄，淨化選前治安。
警方指出，共查緝詐欺案件38件128人，扣取不法所得近3000萬元。其中，刑警大隊科技偵查隊偵破假冒名人投資詐欺手法，經抽絲剝繭分析，在桃園市一帶拘捕涉嫌的吳姓男子、紀姓男子到案。
刑警大隊偵八隊偵破假交友詐欺機房案，在台北市一帶查緝，查扣手機、平板電腦、監視器主機、教戰守則等證物。
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