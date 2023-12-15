BMW女駕駛違規撞2車…等待救護躺草皮照曝光 網酸：胸口都腫了

29歲陳姓女子昨天上午9時16分許駕駛BMW轎車，行經高雄市金鼎路，突往左偏，跨越雙黃線，當場和直行的洪姓男子轎車和計程車發生擦撞，釀5人受傷，事發後，身穿連身低胸裝的陳女等待救護，體力不支躺在草皮成亮點，被路過民眾拍下PO網，有網友酸「今日最U」、「胸口都腫了」。

三民二警分局警方調查，陳姓女子昨天上午駕駛9時16分許駕駛BMW轎車，搭載27歲的閨蜜陳姓女子，行經沿金鼎路南向北快車道行駛，突然往左偏跨越雙黃線，當場與金鼎路北向南快車道直行的洪姓男子（27歲）駕車發生擦撞。

由於撞擊力，陳女的BMW又往前衝撞，撞及由金姓男子（62歲）所駕駛的計程車車頭，造成金男胸口與手腳受傷，車上乘客鍾姓女子（35歲）與古姓女子（52歲）身上多處擦錯傷；陳女胸口、左腳受傷，友人陳女左臉受傷。

事故發生後，在等待救護員到場前，陳女因體力不支，倒臥在草皮上休息，因一襲低胸連身裝，露半球非常顯眼，陳的女友人也露出事業線站在現場講電話，兩人被路過網友拍下畫面，PO上臉書社團「重機車友各區路況天氣、資訊分享中心」，引發網友熱議。

有網友酸指，「兩位車主胸口都腫了」，有網友說，「應該有E」、果然是老司機」、「好大顆的氣囊」、「躺草皮享受陽光浴」、「今日最U」。

警方表示，該起車禍3車駕駛均無酒駕行為，初步研判事故為陳女駕車違規跨越雙黃線，先依違反道路交通管理處罰條例第45條第1項第3款，可處600元以上1800元以下罰鍰開出罰單，詳細肇責由交通大隊進一步分析研判。