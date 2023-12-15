五股新五路科技執法 113年1月2日正式啟動

因應捷運施工，新北市蘆洲區集賢路與信義路口科技執法將遷移至五股區新五路與中興路口，從113年1月2日正式啟用執法，新北市交通大隊呼籲民眾應確實遵守用路規則，勿貪快、勿違規，共同維護新北交通安全，達到「遵守路權，你我安全」的目的。

新北交大大隊長林泰裕表示，原設置在蘆洲區集賢路與信義路口科技執法設備，因應台北市政府捷運工程局第一區工程處辦理捷運北環段工程施作，須拆除中央分隔島設施，科技執法設備亦須同步辦理遷移，經評估新北市易違規、易肇事地點分布，及邀集各相關單位會勘後，決議將科技執法設備遷移至五股區新五路與中興路口，藉以提升交通事故防制效能。