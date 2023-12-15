婦與夫吵架墜橋 警消搜索無果卻在住家旁找到

嘉縣游姓婦人昨晚與丈夫吵架，一時情緒激動爬上大林與民雄交界中正橋欄杆，重心不穩墜落約3公尺深橋下，其丈夫報警搜索未果，最後在住家旁找到人，游婦未受傷自行爬上岸。

嘉義縣消防局今天告訴中央社記者，年約50歲游姓婦人昨晚10時許疑與丈夫起爭執，2人邊吵邊走到大林鎮與民雄鄉交界的中正橋，游婦一時情緒激動爬上欄杆，突然重心不穩墜落約3公尺深橋下。

游婦的丈夫急忙報警，30多名警、義消在橋底找了1個半小時沒找到人，最後竟在住家旁找到她，虛驚一場。

警方說，游婦墜落在邊坡無溪水處，有雜草、樹枝減緩墜落速度，並沒有受傷，自行爬上岸後走約4公里返回住家，警消發現她時全身沾滿泥土及樹葉。

由於事情鬧太大，夫妻倆向警方表示抱歉，說會和好，謝謝大家協助。