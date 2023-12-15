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詐團黑吃黑226萬 屏議員郭再添涉刑求 罪嫌重大遭收押

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導

屏東縣議員郭再添捲入兩百萬元的黑吃黑的詐騙案，涉嫌刑求拘禁三名詐團成員，橋頭地檢署蒐證後，檢警昨天搜索吳嫌服務處與住家，認為吳嫌疑重大，向法院聲押獲准。

方指出，郭男疑因詐團成員私吞226萬，聽信黃姓友人說法，郭指示吳男、林男及陳男等人，在今年10月10日凌晨2至3時許期間，將詐團成員林男由高雄市三民區某燒烤店，帶往郭位在屏東縣新園鄉縣議員服務處談判。

談判過程中，郭認為是林男私吞2百多萬元，當下教唆多名手下，在新園服務處內毆打林男，造成他身體多處受傷，並將他限制刑求在服務處二樓，隨後又將林帶往郭男配偶經營在東港鎮的民宿內，之後輾轉帶往高樹鄉工寮、高雄市旗山區工寮等處，持續限制林男行動自由。

據悉，郭男當時命令林男籌錢還債，林急中生智，趁隙致電給女友求救，女友趕緊協助他報警，由警方前往旗山工寮將他順利救出。

橋頭地檢署經後續調查發現，郭男疑涉嫌重大，昨天大動作前往屏東三處郭男工作生活的處所搜索，並約談郭男到案說明複訊，認其涉犯刑法加重妨害自由罪及傷害罪，嫌疑重大，且有羈押原因及必要性，依法向法院聲請羈押禁見獲准。

屏縣無黨籍議員郭再添涉犯妨害自由罪、傷害罪，遭檢方聲押獲准。本報資料照
屏縣無黨籍議員郭再添涉犯妨害自由罪、傷害罪，遭檢方聲押獲准。本報資料照

屏東縣 女友 高雄市

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