日籍攝影師來台遇租屋詐騙　警：個案漸多租客不可不慎

日籍攝影師小林賢伍昨在臉書發文透露，在臉書公開租屋社團中遭遇詐騙，對方稱先支付3萬6000元押金即可優先看房，匯款後卻失聯，向警方諮詢後才發現是騙局；台北市警方說明，全案經員警告知相關權利並登載受理案件紀錄表後，小林表示短期將再度離台，無法隻身開庭等，暫不提告，呼籲租屋詐騙案漸多，民眾不可不慎。

小林賢伍貼文指出，他在臉書社團「台北租屋社團」中看見租屋資訊，主動連繫後，對方要求先支付3萬6000元訂金優先看房，未料匯款後對方即失聯。

小林賢伍發現異狀，前天晚上到台北市中山分局中山一派出所諮詢後才驚覺受騙，回想過程的確有疑點，包含租屋資訊中提供的LINE帳號與銀行帳戶名字不同，且過程中未直接與對方通話等，也提及警方教會他2件事，1是台灣沒有規定看房要先預付訂金，2是若覺得可疑，匯款前應先向警方諮詢。

警方表示，小林前天晚上到警所諮詢確認是否遭詐，經員警說明相關權利，並登記受理案件紀錄表、165反詐騙諮詢紀錄表等，小林稱因預計明年2月即離台，無法隻身訴訟，暫時不需警方協助。

據悉，相關「租屋詐騙」近期越來越常見，先前也有民眾北漂租屋，見物件便宜主動聯繫諮詢，假房東藉故物件太熱門，等待看房者眾多，若先支付2個月租金作為訂金，可優先看房，不滿意將全額退費，看得滿意訂金就轉為押金，結果匯款後才發現是詐騙。