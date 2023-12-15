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影／土城集合式住宅大樓火警！火星飄落波及樓下陽台 消防緊急疏散42人
新北市土城區一棟集合式住宅大樓今天下午傳出高樓層火警，火星還飄落波及樓下陽台，消防人員緊急疏散42人，火勢於25分鐘後撲滅，無人受傷，起火原因有待進一步調查釐清。
新北市消防局今天下午2時47分獲報，土城區中華路一段一棟13層樓集合式住宅大樓發生高樓層火警，出動38車輛各式消防車及89人到場，消防人員抵達發現起火戶位於9樓，還有不少火星掉落下方8樓的陽台導致陽台起火，出動雲梯車進行灌救，消防人員同時緊急疏散大樓內42人，火勢於下午3時12分撲滅，無人受傷。
據了解，9樓起火戶燃燒位置為陽台，疑似放在陽台的縫紉機不明原因起火，燃燒面積約1平方公尺，有部分火星掉落直下層，也導致8樓陽台起火，所幸未造成人員傷亡，確實起火原因有待進一步調查釐清。
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