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小心荷包！麻豆圓環科技執法取締超速、闖紅燈 1月上路

聯合報／ 記者莊曜聰／台南即時報導

台南麻豆圓環五叉路口是通往其他行政區的交通樞紐，不但鄰近國道中山高麻豆交流道，又有國道客運轉運站，麻豆警分局統計今年迄今發生47起交通事故，肇因多為闖紅燈、違規左轉及超速行駛，因此在新生南路、中山路口設置科技執法設備，明年1月22日啟用，目前是宣導期，提醒用路人注意。

麻豆圓環五叉路連接外環道分別通往下營、西港、善化、學甲、佳里，離麻豆交流道不到1公里，進入街區路口又是知名碗粿店，上下班及用餐時間車流量大，是交通瓶頸，為降低事故發生機率，在圓環新生南路、中山路路口建置1支固定桿的科技執法設備。

麻豆分局指出，新設置的固定式取締闖紅燈及超速設備為雙向拍攝，當地速限為時速50公里，希望透過此套科技執法設備，能遏止麻豆圓環違規亂象，有效降低交通事故發生數，以保障民眾生命財產安全。

警方表示，科技執法設備在明年1月22日正式上路執法，在農曆過年前就啟用，希望用路人行經該路口務必減速慢行、依號誌行駛，避免受罰；謝姓民眾說，該路段左轉往佳里、交流道方向車多，但左轉秒數太少，可考慮調整。

台南麻豆圓環五叉路口是交通樞紐，警方新設科技執法設備，取締超速、闖紅燈等，明年1月22日啟用。照／警方提供
台南麻豆圓環五叉路口是交通樞紐，警方新設科技執法設備，取締超速、闖紅燈等，明年1月22日啟用。照／警方提供
台南麻豆圓環五叉路口是交通樞紐，警方新設科技執法設備，取締超速、闖紅燈等，明年1月22日啟用。照／警方提供
台南麻豆圓環五叉路口是交通樞紐，警方新設科技執法設備，取締超速、闖紅燈等，明年1月22日啟用。照／警方提供

科技執法 國道客運

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