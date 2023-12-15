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才差5分鐘！國道中山高安定段連兩起車禍 2女輕傷送醫

聯合報／ 記者莊曜聰／台南即時報導

國道中山高安定段今天午間發生一起3車追撞事故，南市消防局麻豆分隊獲報前往馳援，一名75歲陳姓女乘客因急煞被安全帶勒到頭暈，才剛處理好將人送醫，前方不遠處又是3車連撞，消防人員趕緊回報，再派救護車前來支援，所幸兩起車禍僅造成2名女性乘客輕傷，由於車禍路段接近安定交流道，占用內側車道，一度車流擁擠，已順利在中午12時前排除。

南市消防局上午10時55分接獲報案，國道中山高南下311.2公里處有車禍事故，疑似有人受困，派遣麻豆71、91車趕到現場，發現3車追撞，51歲陳男駕駛轎車追撞42歲李男轎車，又推撞45歲楊男小貨車，車輛損毀，陳男車上75歲陳姓女乘客頭暈不適。

救護人員準備將陳女帶上救護車送往麻豆新樓醫院，沒想到前方不到50公尺又發生一起同樣是3車連撞事故，目擊的消防隊員趕緊通報勤務中心呼叫支援，消防局也出動下營91前往。

另起事故僅相差5分鐘，是40歲沈女轎車先追撞38歲蔡男轎車，再推撞前方36歲洪男轎車，造成車頭、車尾損傷，蔡男車上38歲郭女胸部、手、腳不適，由救護車送醫觀察。

國道警方呼籲用路人行車務必保持行車安全距離，並注意車前狀況，避免於行車途中發生類似事件，以維護自身及他人的行車安全。

國道中山高安定段午間連續發生兩起車禍，都是3車連撞，所幸僅2人輕傷。照／民眾提供
國道中山高安定段午間連續發生兩起車禍，都是3車連撞，所幸僅2人輕傷。照／民眾提供
國道中山高安定段午間連續發生兩起車禍，都是3車連撞，所幸僅2人輕傷。照／民眾提供
國道中山高安定段午間連續發生兩起車禍，都是3車連撞，所幸僅2人輕傷。照／民眾提供
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國道

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