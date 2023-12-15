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影／抓到了！男新莊追車當街揮鐵棍恐嚇 暴怒真相讓人無言
謝姓男子昨天下午涉嫌持鐵棍恐嚇後方車駕駛，案經被害人鄧男報警追查。今天上午新莊警方循線在桃園龜山萬壽路租處，逮捕謝男並帶回他與其女友返回偵辦。偵詢時，謝男辯稱是不滿鄧男行車過程與他互爭車道，警詢後依法究辦。
據了解，謝姓男子（34歲）有多項前科，昨天下午近5時許，他開車沿著新北市新莊區中正路往南方向行駛。途中，謝男人車從中正路內側車道欲右轉至新泰路，鄧男（38歲）駕駛汽車經過不讓，雙方互爭車道上演追車戲碼。
謝男不但一路逆向尾追27公尺，還在新泰路122號前趁等紅燈之際，超車攔下鄧男人車，旋即下車手拿一支長鐵棍站在路中不斷揮舞、飆罵。被害鄧男嚇壞一路倒車用手機錄影存證。
今天下午約莫1時許，新莊警方循線在桃園龜山萬壽路一段謝男租處將他逮捕，連同其女友一併帶回，面對警方詢問，為何要逆向追車？為何拿鐵棍揮舞作勢恐嚇？謝男餘氣未消辯稱，不滿鄧男不讓路又與他爭道，還差點擦撞他車，警詢後依恐嚇、強制罪嫌函送偵辦。
至於謝男追車過程中不依規定駛入來車道、非遇突發狀況，在行駛突中任意驟然減速，煞車或於車道中暫停、在多車道右轉彎，不先駛入外側車道，警方將依道路交通管理處罰條例第45條1項3款、第43條1項4款、第48條1項4款製單舉發，最高合併開處3萬9600元罰鍰。
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