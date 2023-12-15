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影／台江大道廂型車轉彎翻覆占車道 波及停等轎車

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

35歲吳姓男子昨下午4時30分許駕駛廂型小貨車，從安南區開安路右轉台江大道時，因轉彎重心不穩失控側翻，占用台江大道左轉開安路車道，且波及1輛停等紅綠燈轎車，所幸無人受傷，台南市警三分局利用即時影像發現事故，立即派員交通疏導，通知拖吊車到場，約2小時排除路況。

市警三分局指出，吳姓小貨車司機酒測值為0，而事故發生地點剛好是轉彎處，經警方調閱事發時路口影像，發現該車在多車道未依規定駕車右轉，將依道路交通事故管理處罰條例第48條規定，處小貨車司機600元以上1800元以下罰鍰。

副分局長陳勇志說，台江大道與開安路口昨下午發生一起車禍，吳男駕駛自小貨車沿開安路由南往北行駛，轉彎時不慎側翻在台江大道上，並碰撞正停等紅綠燈由44歲林姓男子所駕駛轎車，自小貨車側翻後，占據台江大道往東的內側車道。

當時事故車輛翻車占用車道且適逢上下班時段，來往車流眾多，分局立即指派多名員警到場在事故點上下游處疏導車流，維持交通，避免因事故發生車流回堵外，避免2次事故發生。

警方呼籲，車輛裝載貨物轉彎時，應提早減速慢行並行駛在規定車道，一旦速度過快且錯誤使用車道導致轉彎幅度過大，極有可能造成車輛失控翻車。另民眾遇前方車流回堵時，應適時減速慢行，保持安全行車距離，行經事故點應加強注意車前狀況，並隨時採取必要安全措施，切勿分心觀看事故，避免2次事故發生。

吳姓男子昨下午4時30分許駕駛廂型小貨車，從安南區開安路右轉台江大道時，因轉彎重心不穩失控側翻，占用台江大道左轉開安路車道。圖／讀者提供
吳姓男子昨下午4時30分許駕駛廂型小貨車，從安南區開安路右轉台江大道時，因轉彎重心不穩失控側翻，占用台江大道左轉開安路車道。圖／讀者提供
警方調閱事發時路口影像，發現廂型車在多車道未依規定駕車右轉，將依道路交通事故管理處罰條例第48條規定，處司機600元以上1800元以下罰鍰。圖／讀者提供
警方調閱事發時路口影像，發現廂型車在多車道未依規定駕車右轉，將依道路交通事故管理處罰條例第48條規定，處司機600元以上1800元以下罰鍰。圖／讀者提供
台南市警三分局第一時間利用即時影像發現事故，立即派員交通疏導。圖／讀者提供
台南市警三分局第一時間利用即時影像發現事故，立即派員交通疏導。圖／讀者提供
台南市警三分局即時發現事故，立即派員交通疏導，通知拖吊車到場，約2小時排除路況。圖／讀者提供
台南市警三分局即時發現事故，立即派員交通疏導，通知拖吊車到場，約2小時排除路況。圖／讀者提供

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