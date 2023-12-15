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影／竹聯幫明仁會成員「逼她還債」丟死豬頭臭鯡魚 中警逮5人

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

新北市林姓男子自稱和台中豐原區的林姓女友有200多萬元債務糾紛，今年7月起就夥同4名小弟多次南下台中，朝林女家門丟豬頭、潑灑鯡魚罐頭，造成現場惡臭、髒亂不堪，林女見更是被嚇到不敢出門，警方從監視器追人發現林有竹聯幫背景，依組織、恐嚇等罪嫌將5人送辦。

台中市刑大偵四隊調查，林男（34歲）是竹聯幫仁堂明仁會成員，平常專以暴力集團為業，林同時經營網拍販賣沐浴乳、衣服等，後來和從事服務業的林女有糾紛，林自稱對方欠他200多萬元不還，就多次騷擾、恐嚇逼她還債。

警方查出，林男今年7月起就陸續去購買整顆豬頭，專程南下台中豐原並整顆丟在林女家門口，就連附近民眾目擊都受驚嚇，林男為逼林女還債，又再去買具有濃厚魚腥味的鯡魚罐頭，並整袋朝林女家大門潑灑。

林女不堪恐嚇報警，警方調閱監視器鎖定相關人身分，發現包括林男在內一共5人平時都在新北活動，經報請台中地檢署指揮，12月12日赴新北逮人，查扣手機、現金66萬元等，詢後依組織、恐嚇罪嫌將5人送辦。

新北市林姓男子到林女家丟豬頭、潑鯡魚罐頭 逼對方還200萬欠債。記者曾健祐／翻攝
新北市林姓男子到林女家丟豬頭、潑鯡魚罐頭 逼對方還200萬欠債。記者曾健祐／翻攝

恐嚇 鯡魚 竹聯幫

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