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影／台南男騎車違規被攔查 怒氣沖沖反控警「吃飽太閒」

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

38歲陳姓男子昨晚11時50分許騎乘機車行經台南市海佃路，三分局員警巡邏途中發現他未依規定使用方向燈變換車道，示警攔查，陳男卻高分貝質疑員警吃飽太閒找麻煩，且不願提供資料查證身分。員警呼叫警力趕往現場支援，待他情緒緩和後，將其違規事實告知並舉單告發。

然而，有民眾昨晚路過該路段，看到大批巡邏警車及人力趕往現場，今在網路上PO出一段短影音，直指昨晚深夜安南區海佃路三段與仁安路口，爆發不明糾紛，大批員警到場，此文一出引發關切。

市警分局還原現場狀況，陳姓騎士遭安中派出所員警示意攔下後，「無聊」、「我很忙耶…」他高分貝質疑警方吃飽太閒找麻煩，拒絕提供姓名、身分證字號等供警查詢，現場氣氛一度緊繃，員警呼叫警力趕往現場支援。

市警三分局副分局長陳勇志說，陳男騎乘機車末依規定使用方向燈變換車道，經員警示警實施攔查，惟騎士情緒激動，且不願提供資料查證身分，員警呼叫警力趕往現場支援，待騎士情緒較緩和後，將其違規事實告知並舉單告發，陳男簽收後離去。

陳姓騎士遭安中派出所員警示意攔下後，高分貝質疑警方吃飽太閒找麻煩，拒絕提供姓名、身分證字號等供警查詢，現場氣氛一度緊繃。圖／讀者提供
陳姓騎士遭安中派出所員警示意攔下後，高分貝質疑警方吃飽太閒找麻煩，拒絕提供姓名、身分證字號等供警查詢，現場氣氛一度緊繃。圖／讀者提供

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