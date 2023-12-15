影／台南男騎車違規被攔查 怒氣沖沖反控警「吃飽太閒」

38歲陳姓男子昨晚11時50分許騎乘機車行經台南市海佃路，三分局員警巡邏途中發現他未依規定使用方向燈變換車道，示警攔查，陳男卻高分貝質疑員警吃飽太閒找麻煩，且不願提供資料查證身分。員警呼叫警力趕往現場支援，待他情緒緩和後，將其違規事實告知並舉單告發。

然而，有民眾昨晚路過該路段，看到大批巡邏警車及人力趕往現場，今在網路上PO出一段短影音，直指昨晚深夜安南區海佃路三段與仁安路口，爆發不明糾紛，大批員警到場，此文一出引發關切。

市警分局還原現場狀況，陳姓騎士遭安中派出所員警示意攔下後，「無聊」、「我很忙耶…」他高分貝質疑警方吃飽太閒找麻煩，拒絕提供姓名、身分證字號等供警查詢，現場氣氛一度緊繃，員警呼叫警力趕往現場支援。