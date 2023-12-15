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未注意車前狀況推撞工程車 淡水騎士險滑進車底受傷送醫

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

黃姓女子今天上午騎機車經過新北市淡水區關渡橋引道前，未注意車前狀況推撞工程車，黃女人車滑摔差點滾進車底。新北市消防局人車趕抵，檢視黃女臉部、肢體多處擦挫傷，緊急送醫急救所幸沒有大礙。黃女沒有酒駕，事故原因待查。

據了解，黃姓女子（23歲）今天上午11時22分左右，騎機車經過新北市淡水區中正路一段關渡橋引道前（淡水往八里方向），疑未注意車前狀況，直接推撞前方一輛施工中的工程車車尾，導致黃女人車摔倒差點滾進車底。

新北市消防局獲報，出動3輛各式搶救車、7名消防員趕抵，檢視黃女臉部、肢體多處擦挫傷，緊急送醫急救所幸沒有大礙。黃女沒有酒駕，肇事原因及責任歸屬，有待警方後續調查釐清。

第三救災救護大隊長陳志德表示，車禍發生時，切勿任意移動患者，應盡速撥打119報案，同時保護患者頸椎、暢通呼吸道維持穩定呼吸，以免造成二次傷害。

黃女今天上午騎機車，在新北市淡水區關渡橋引道前推撞工程車輕傷，黃女沒酒駕，肇事原因待查。記者曾伯愷／翻攝
黃女今天上午騎機車，在新北市淡水區關渡橋引道前推撞工程車輕傷，黃女沒酒駕，肇事原因待查。記者曾伯愷／翻攝
黃女今天上午騎機車，在新北市淡水區關渡橋引道前推撞工程車輕傷，黃女沒酒駕，肇事原因待查。記者曾伯愷／翻攝
黃女今天上午騎機車，在新北市淡水區關渡橋引道前推撞工程車輕傷，黃女沒酒駕，肇事原因待查。記者曾伯愷／翻攝

淡水 患者

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