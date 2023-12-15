朋友借車惹糾紛 對方找上門押走車主凌虐拘禁
台南市梁姓男子前晚在永康區復國一路黃昏市場後方停車場前遭當街押上車載走，路人報案車往南開走。員警循線一路南下追趕、通報高雄岡山分局、楠梓分局協助攔查，前後逮捕5嫌，並在一處鐵皮屋救出被害人，全案依妨害自由、傷害等罪嫌送辦。
警方調查，梁姓被害人因日前將車借友人使用，友人駕車與葉姓犯嫌發生行車糾紛，葉不滿賠償談判破裂，夥同葉姓、張姓、郭姓、方姓等人至永康區尋找被害人的友人，因找不到當事人押走車主，帶往高雄梓官區鐵皮屋工廠用棍棒毆打並以下跪、跳健康舞方式凌虐，要求被害人找友人來解決。
永康分局長甘炎民表示，高度肯定偵辦員警的辛勞與努力，更感謝相關單位的協助，充分發揮司法單位查緝能量與合作，讓犯罪集團現形一網打盡。
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