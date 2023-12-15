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影／高雄婦愛車卡水溝進退兩難 跳針指揮警結局超展開
陳姓婦人昨駕車前往高雄市三民區郵局辦事，停車時不偏不倚駛入水溝排水孔，左前輪卡住動彈不得，攔警車求助；警方見前輪整顆陷入一籌莫展，陳急跳針指揮，求警是否能將車抬高一下，讓她在車中操控，結果還真行得通，車子順利移離，讓她興奮地向警方道謝。
三民二分局鼎山所副所長陳彥泳、警員許丞悰，昨下午4時許擔服巡邏勤務，巡經三民區大昌二路時，陳姓老婦人（69歲）急忙奔向警方攔車，表示遇到困難需要協助。
警方了解後，得知原來陳婦駕車前往郵局辦事，停車時未注意路旁狀況，車子不偏不倚停在水溝蓋的孔洞，造成左前車輪深陷其中，且車輛底盤亦卡在破損路面，整輛車陷入窘境。
警方在現場檢視陳婦車輛狀況，對陳說「整個輪胎都陷下去，前方無法行進，又無法後退」，陳見警方也一籌莫展，靈機一動，急要求警方是否能將車抬起，見警方一臉狐疑，跳針說，「拜託啦，幫忙一下」。
警方試著聽陳的見解，陳進入車內操控，兩名員警和路人將車輛稍微抬起試著推動，果真奏效，車子順利移開洞口，讓陳高興地說「謝謝啦，你們兩個（指警察）」，隨後面帶笑容駛離現場，結束虛驚。
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