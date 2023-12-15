快訊

「帝王條款」畫作事件 校方刪文後再發文祝賀 學生感言也曝光

相處自在！「5星座」天生自帶幽默感 射手樂觀輕鬆、雙子常讓人大笑

「6年前被母親綁架」英少年在法山區獨自走了4天 善心司機撿到他！

百萬假鈔誘偽證券員上當 他說擔任車手全是「這原因」

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導

高雄60餘歲林姓女子因LINE被某謊稱證券助理的人加為好友，進而有意投資100萬元並相約面交，但林女越覺不對勁，經警求證後始覺受騙，警將計就計用「百萬假鈔」來誘騙車手上當，果然杜姓車手依約前來，被警方逮個正著，不過，杜竟稱因開刀無法做粗工，才會來當車手，讓警方相當無語。

鼓山分局指出，林女於9月中旬在LINE中看見陌生訊息，某投資助理主動邀請她加入好友，林女好奇與他洽談投資，假助理告知林女其認購股票有中籤，但須注入更多資金，否則有違約交割的法律問題。

聽聞對方說法後，林女左思右想，尚未申請出資金，哪來的「違約交割」問題？

為保險起見，林女日前來到警局諮詢，而員警一聽，便說這是典型投資詐騙手法，並向林婦提議，乾脆將計就計將99萬多的假鈔裝袋，誘拐詐騙車手與她當面交易。

不出所料，31歲杜男於前天依約前來，而大批員警早就埋伏在大樓角落等待伺機而動。起初，杜男辯稱，「第一次從事車手工作。」直到員警在他身上查扣偽造工作證、多支詐騙手機、假投資公司證券及契約書等證物，杜嫌才坦言不是第一次犯案。

「因腰間開過刀，不適合粗重工作。」杜說明，自己因為腰力不好，才會刻意在網路上找上非勞力工作。杜供稱，這筆100萬元交給詐團上游後，就可以輕鬆賺得5000元，杜看準了只要承擔取款風險就能賺錢，才會鋌而走險走上詐騙一途。警詢後，全案將杜男依違反詐欺罪嫌移送高雄地方檢察署偵辦 。

杜姓男子用來偽造身份的證券員工工作證。記者古和純／翻攝
杜姓男子用來偽造身份的證券員工工作證。記者古和純／翻攝
警方在杜姓男子身上起獲相關工作證件及文件。記者古和純／翻攝
警方在杜姓男子身上起獲相關工作證件及文件。記者古和純／翻攝
擔任詐團車手的杜姓男子。記者古和純／翻攝
擔任詐團車手的杜姓男子。記者古和純／翻攝

車手 詐騙

延伸閱讀

玩頭貼 LINE 點數大方送！《全民問答卡牌戰》加碼行動 響應未來秀出你的決心！

永續揭露與國際接軌

輝達GH200量產 帶旺三台廠

拿不回投資獲利才知被騙 用冥圓假鈔助警釣出取款車手

相關新聞

101倒車入庫 左右「牛B」讓他手發抖 網神回這句引萬人按讚

一名周姓網友在臉書社團貼文指，在台北101大樓停車，不知為何方向盤的手一直發抖，只見所附的照片，右車是藍寶堅尼，左車則是...

影／趕工壓力大？台積電寶山廠又見擂台賽 桌椅齊飛打成一片

台積電寶山廠12月初爆發工人大亂鬥，超過50人在福利社前大打出手，還有人扛椅子加入戰局，場面混亂，昨天晚間8時許卻又有影...

小林賢伍遇看房預付訂金詐騙 還原受害經過、警察教他2件事

網路詐騙頻傳，日本攝影師小林賢伍昨深夜透露，他在台灣遇到詐騙事件。他看到臉書社團的某間租屋資訊，對方要求先付3萬6000...

百萬假鈔誘偽證券員上當 他說擔任車手全是「這原因」

高雄60餘歲林姓女子因LINE被某謊稱證券助理的人加為好友，進而有意投資100萬元並相約面交，但林女越覺不對勁，經警求證...

遭陌生人持刀嗆聲 台南餐飲店老闆滿頭霧水報警處理

台南東區一餐飲店劉姓老闆父子昨晚不明原因遭1名男子涉持刀恐嚇，今晨報警處理，指雙方並不認識，台南市警一分局受理後，調閱監...

影／屏東冬蕉收成市場價格看俏 南州蕉農一夕「被收割」氣炸

屏東香蕉進入採收季節，冬蕉批發價也拍出每公斤40元好價，有南州鄉蕉農天昨天一早驚見辛苦種植、即採收的套袋香蕉一夕遭竊，警...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。