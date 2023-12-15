百萬假鈔誘偽證券員上當 他說擔任車手全是「這原因」

高雄60餘歲林姓女子因LINE被某謊稱證券助理的人加為好友，進而有意投資100萬元並相約面交，但林女越覺不對勁，經警求證後始覺受騙，警將計就計用「百萬假鈔」來誘騙車手上當，果然杜姓車手依約前來，被警方逮個正著，不過，杜竟稱因開刀無法做粗工，才會來當車手，讓警方相當無語。

鼓山分局指出，林女於9月中旬在LINE中看見陌生訊息，某投資助理主動邀請她加入好友，林女好奇與他洽談投資，假助理告知林女其認購股票有中籤，但須注入更多資金，否則有違約交割的法律問題。

聽聞對方說法後，林女左思右想，尚未申請出資金，哪來的「違約交割」問題？

為保險起見，林女日前來到警局諮詢，而員警一聽，便說這是典型投資詐騙手法，並向林婦提議，乾脆將計就計將99萬多的假鈔裝袋，誘拐詐騙車手與她當面交易。

不出所料，31歲杜男於前天依約前來，而大批員警早就埋伏在大樓角落等待伺機而動。起初，杜男辯稱，「第一次從事車手工作。」直到員警在他身上查扣偽造工作證、多支詐騙手機、假投資公司證券及契約書等證物，杜嫌才坦言不是第一次犯案。