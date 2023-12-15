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影／趕工壓力大？台積電寶山廠又見擂台賽 桌椅齊飛打成一片

聯合報／ 記者巫鴻瑋郭政芬／新竹即時報導

台積電寶山廠12月初爆發工人大亂鬥，超過50人在福利社前大打出手，還有人扛椅子加入戰局，場面混亂，昨天晚間8時許卻又有影片流出，有廠區外的包商工人摔桌子，拿著椅凳互砸，影片還特別標註在「新竹的台Ｇ電」。

從社群媒體「黑色豪門企業」的爆料影片畫面中，14日晚間約8點10分，有一群人聚集，突然一名男子舉起桌子多次往地下摔，又拿椅子朝另一名男子頭部猛K，還踢倒對方，被打的人滾到地上之後，隨即站起來反擊，也舉椅子砸過去，一旁的人則圍著被打的男子，錄影的人則喃喃自語「越來越失控了」。

據了解，台積電對於廠區內的手機都有管控，廠區內無法使用拍照、錄影的功能，因此發生地疑在廠區外的工寮區，影片中可見包商的工人飆髒話互嗆後，進而大打出手。

不過，幾次鬥毆事件都未有民眾向警方報案。竹東警分局表示，仍會持續通知滋事相關人等到案說明，呼籲民眾若在廠區目擊此類案件發生，應立即報警，由警方出動快打部隊到現場維護秩序。

台積電寶山廠施工工地再度發生鬥毆事件，工人拿起桌椅互相投擲攻擊。圖／翻攝自「黑色豪門企業」
台積電寶山廠施工工地再度發生鬥毆事件，工人拿起桌椅互相投擲攻擊。圖／翻攝自「黑色豪門企業」

台積電 鬥毆

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