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遭陌生人持刀嗆聲 台南餐飲店老闆滿頭霧水報警處理
台南東區一餐飲店劉姓老闆父子昨晚不明原因遭1名男子涉持刀恐嚇，今晨報警處理，指雙方並不認識，台南市警一分局受理後，調閱監視器畫面已查明涉案的趙姓男子，將通知他到案說明，釐清案情，並對該處所周遭加強巡邏。
警方調查，趙男自己懷疑妻子與他人有染，最近經常一個人喃喃自語，酒後四處找碴。昨天傍晚他到大同路上某餐飲店，見老闆站在路邊休息，遭他持刀嗆聲，沒想到關店時，對方又出現，這次拿了更大把的鐮刀朝老闆作勢追砍，而趙男持刀嗆聲的過程，被民眾PO上「社會事新聞影音」。
劉姓老闆父子強調，與對方並不認識，更不可能認識對方的妻子，不知為何遭對方如何對待，感到莫名其妙。父子今晨已報警處理。
台南市警一分局指出，被害人父子2人凌晨向警方報案，指在大同路所開設的餐飲店外不明原因遭1名男子持刀恐嚇，被害人也稱雙方並不認識。警方受理後，立即調閱監視器畫面，已查明涉案人身分，警方將通知涉案人到案說明，釐清案情，並對該處所周遭加強巡邏。
警方呼籲，民眾如遇有糾紛應保持理性、冷靜，撥打110電話通報警方到場處理，分局也將持續加強防制各類不法犯罪，有案必查，絕對依法嚴辦到底。
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