嘉義民雄婦酒後墜3米橋下 神蹟般爬上岸走4公里回家

嘉縣民雄一對夫妻昨夜10點疑因家庭狀況爭吵，兩人酒後爭吵徒步到大林與民雄交界中正橋，50歲中國籍新住民游妻情緒激動，爬上橋欄杆，突重心不穩墜落約3米，先生來不及拉住，嚇到趕緊通報警消救援。地方警消巡守搜救隊出隊近30名人員到場搜索，1個半小時後，警方在其住家路旁找到自行爬上岸走返家游女，結束一場驚魂夜。

警方調查，游女墜落處約3米多高，所幸下方有樹枝能阻擋掉落時的阻力，游女也剛好掉在邊坡岸邊無溪水處，身上沾滿泥土及枝葉，意識清楚，無明顯外傷，墜落後自行爬上岸，徒步走了近4公里返回住家，夫妻向警方表示，倆人會合好的。

嘉縣消防局昨晚10點左右獲報民雄鄉與大林鎮交界中正橋有一婦人墜橋失蹤事件，出動兩鄉鎮消防人員、義消人員、地方搜救隊、村里巡守隊及警方近30人抵現場搜尋找人，1小時半搜索未果，但傳來墜橋游女被警方發現在住家外走著尋獲，所幸無明顯外傷，倆夫妻對此感到抱歉，感謝警消到場協助，結束一場驚魂夜。